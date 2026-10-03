Farmacia La Esquina estrena un nuevo espacio en el barrio Reconquista con ofertas y sorpresas

Este lunes 5 de octubre, la sucursal comenzará a atender en Independencia 2850, a pocos pasos de avenida Solís. Habrá promociones durante toda la jornada y, desde las 18, juegos, regalos, sorteos y sorpresas.

04/10/2026

Farmacia La Esquina inicia una nueva etapa en el barrio Reconquista con el traslado de su sucursal a un espacio más amplio, pensado para brindar mayor comodidad a sus clientes y mantener la atención cercana que caracteriza al equipo.

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Desde este lunes 5 de octubre, la farmacia comenzará a atender en su nueva dirección de Independencia 2850, a pocos pasos de avenida Solís, y celebrará la apertura con promociones especiales y diferentes actividades para los vecinos.

El mismo equipo, en un espacio más amplio

El cambio de salón permitirá recibir a los clientes con mayor comodidad, mientras que el equipo de la sucursal continuará siendo el mismo y brindará atención, asesoramiento y dispensa de medicamentos.

Además, los clientes podrán encontrar productos de perfumería y cuidado personal, mientras que la sucursal continuará trabajando con todas las obras sociales que atiende habitualmente, entre ellas PAMI, IOSEP y UPCN.

Con 30 años de trayectoria, Farmacia La Esquina celebra este nuevo paso manteniendo el vínculo construido con sus clientes, colaboradores y la comunidad santiagueña.

Ofertas, sorteos y regalos por la inauguración

La apertura del nuevo salón estará acompañada por beneficios especiales durante toda la jornada del lunes 5 de octubre.

Entre las promociones anunciadas habrá hasta 2x1 en pañales, desodorantes, jabones, productos dentales, cuidado de la piel y capilares; hasta 50% de descuento en productos para el cuidado del hogar; y 40% de descuento en solares.

Además, desde las 18 horas, la celebración continuará con juegos, regalos, sorteos y diferentes sorpresas para quienes se acerquen a conocer el nuevo espacio.

Farmacia La Esquina invita a la comunidad a participar de la jornada y conocer su nueva sucursal de Independencia 2850, que abre sus puertas con un salón renovado y la continuidad de sus servicios habituales.

Farmacia La Esquina. Siempre de tu lado.