El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 4 de octubre: se esperan chaparrones durante el día y una máxima de 27°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en Santiago del Estero, con probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día y una temperatura mínima de 14°C.

04/10/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada con condiciones inestables en Santiago del Estero, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante distintos momentos del día. La mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada, se esperan chaparrones, con una temperatura cercana a los 16°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana, continuará el cielo con chaparrones y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 14°C, mientras que el viento continuará soplando del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, podrían registrarse nuevamente chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura ascenderá hasta los 27°C, mientras que el viento rotará al sector noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 20°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. El viento soplará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 5 de octubre continuará con temperaturas moderadas, con una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.