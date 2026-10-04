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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2026 | 24º
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Central Córdoba visita a Deportivo Riestra con la necesidad de reencontrarse con la victoria

El Ferroviario enfrenta al Malevo por la fecha 11 del Clausura buscando volver al triunfo.

Hoy 17:07

Central Córdoba afrontará este lunes un nuevo desafío en el Torneo Clausura con la necesidad de reencontrarse con la victoria y comenzar a salir del fondo de la Zona A. El Ferroviario visitará a Deportivo Riestra desde las 16.45, por la fecha 11.

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TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Deportivo Riestra
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