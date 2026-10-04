Central Córdoba visita a Deportivo Riestra con la necesidad de reencontrarse con la victoria

El Ferroviario enfrenta al Malevo por la fecha 11 del Clausura buscando volver al triunfo.
Central Córdoba afrontará este lunes un nuevo desafío en el Torneo Clausura con la necesidad de reencontrarse con la victoria y comenzar a salir del fondo de la Zona A. El Ferroviario visitará a Deportivo Riestra desde las 16.45, por la fecha 11.
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