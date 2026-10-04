Las chicas de Central Córdoba van por el título ante Fiel de Catamarca

Las Ferroviarias recibirán hoy desde las 19 al conjunto catamarqueño en el Alfredo Terrera. El equipo santiagueño ganó 1-0 en la ida y buscará hacer valer la ventaja para consagrarse campeón de la Región Centro.

04/10/2026

Central Córdoba está a un paso de conseguir un nuevo título. Las Ferroviarias recibirán este domingo a Club Fiel de Catamarca, desde las 19, en el estadio Alfredo Terrera, por la final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Femenino organizado por el Consejo Federal de la AFA.

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El conjunto dirigido por Walter Mendoza llega con una ventaja importante luego de imponerse 1-0 en el partido de ida, disputado en Catamarca.

La única diferencia del encuentro fue marcada por Ayelén Gutiérrez, quien a los 35 minutos del primer tiempo conectó un preciso cabezazo tras un córner y puso en ventaja a Central Córdoba.

A partir de allí, las santiagueñas lograron sostener el resultado y regresaron con un triunfo que les permite afrontar la revancha con la posibilidad de definir la serie ante su gente.

Ahora, Central Córdoba buscará dar el último paso y consagrarse campeón de la Región Centro. Para eso deberá mantener la ventaja obtenida en el primer partido y volver a hacerse fuerte como local.

Todos los detalles de la final

El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Alfredo Terrera. La terna arbitral será de la Liga de Nueva Esperanza. Maximiliano Lescano será el árbitro principal, mientras que Josué Argañaraz y Héctor Patrón Risso serán los asistentes.

Las Ferroviarias buscarán cerrar ante su público una campaña que las dejó a las puertas de un nuevo título y quedarse con la corona regional.