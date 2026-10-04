Central Córdoba, campeón de la Región Centro del Federal Femenino

Las Ferroviarias llegaban al compromiso decisivo con la ventaja obtenida tras el triunfo 1-0 en Catamarca y volvieron a mostrar carácter para quedarse con una serie muy disputada.

04/10/2026

Central Córdoba se quedó con la Región Centro de la Copa Regional Federal Amateur Femenina luego de igualar 2-2 ante Club Fiel de Catamarca en el encuentro de vuelta de la final y cerrar la serie con un resultado global de 3-2 a su favor.

Las Ferroviarias llegaban al compromiso decisivo con la ventaja obtenida tras el triunfo 1-0 en Catamarca y volvieron a mostrar carácter para quedarse con una serie muy disputada.

El equipo dirigido por Walter Mendoza abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. Tras un córner ejecutado desde la derecha, Natalia Carranza aprovechó un rebote dentro del área y definió para poner el 1-0.

En el complemento, Club Fiel salió en busca de la igualdad y la consiguió a los 15 minutos mediante Yara Barros, quien conectó un preciso cabezazo dentro del área chica para establecer el 1-1.

Central volvió a golpear a los 36 minutos con una gran acción colectiva. Gisela Barraza filtró un excelente pase entre líneas para Nelda Pereyra, quien definió con precisión al primer palo y volvió a poner en ventaja a las Ferroviarias.

El cierre tuvo suspenso. A los 44 minutos, Clarisa Ceballos convirtió un golazo de tiro libre para establecer el 2-2 y darle emoción a los últimos minutos del encuentro.