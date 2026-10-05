Central Córdoba confirmó los convocados y las bajas para visitar a Riestra

El Ferroviario enfrentará este lunes desde las 16.45 a Deportivo Riestra por la fecha 11 del Torneo Clausura. Sebastián Domínguez definió la nómina de concentrados y el club informó la situación de tres futbolistas.

Hoy 00:00

Central Córdoba tiene todo listo para afrontar un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026. El Ferroviario visitará esta tarde a Deportivo Riestra, desde las 16.45, por la undécima fecha de la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador Sebastián Domínguez dio a conocer la lista de jugadores convocados para el encuentro ante el Malevo, mientras que la institución informó además el estado de los futbolistas que atraviesan distintas molestias físicas.

El parte médico de Central Córdoba

Horacio Tijanovich sufrió un traumatismo en la rodilla de la pierna izquierda.

Por su parte, Tiago Cravero presenta un traumatismo en la rodilla de la pierna derecha.

En tanto, Juan José Cardozo continúa con su recuperación de una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Central Córdoba llega a este compromiso con la necesidad de volver a sumar de a tres y cortar una racha de seis partidos sin victorias. El equipo santiagueño se encuentra en la parte baja de la Zona A y buscará aprovechar la visita a Riestra para comenzar a revertir su presente.

El encuentro se disputará desde las 16.45 y tendrá como árbitro a Andrés Merlos.

CONVOCADOS