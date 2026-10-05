El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 5 de octubre: inestabilidad, lluvias y 24°C de máxima

La jornada comenzará con probabilidad de tormentas aisladas y continuará con chaparrones durante buena parte del día. La mínima será de 15°C, mientras que para el martes se espera un ascenso de la temperatura.

Hoy 07:53

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 5 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad en Santiago del Estero, con lluvias que podrían presentarse en distintos momentos del día. La temperatura se ubicará entre los 15°C y 24°C.

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Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 18°C, mientras que el viento soplará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En la mañana, las condiciones continuarán inestables, con chaparrones y una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 15°C, con vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde persistirá la posibilidad de chaparrones, nuevamente con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%. La temperatura ascenderá hasta alcanzar los 24°C, mientras que el viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, las precipitaciones perderán intensidad y se espera un cielo mayormente nublado, con una baja probabilidad de lluvias, estimada entre 0% y 10%. La temperatura será cercana a los 20°C, con vientos del este de entre 7 y 12 km/h.

De cara al martes 6 de octubre, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones y un ascenso de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C.