Boca va por todo y sueña con la cuádruple corona: las competencias que tiene por delante

El Xeneize atraviesa un gran momento, lleva 16 partidos invicto y continúa en carrera en todos los frentes.

Hoy 14:46

Boca atraviesa un presente que invita a ilusionarse. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena extendió su invicto a 16 partidos y se mantiene con vida en las cuatro competencias que disputa durante este semestre.

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El Xeneize tiene por delante un desafío que podría convertir al 2026 en un año histórico, ya que todavía pelea por el Torneo Clausura, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el título de Campeón de Liga.

A un paso de las finales

Boca ya está instalado en las semifinales de dos competencias. En la Copa Sudamericana enfrentará a Vasco da Gama de Brasil, mientras que en la Copa Argentina se medirá con Banfield.

La competencia internacional tiene, además, un significado especial para el conjunto de la Ribera. En caso de conquistarla, Boca pondría fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Mientras tanto, la Copa Argentina representa otra posibilidad concreta de sumar un trofeo en un semestre en el que el equipo se mantiene competitivo en todos los frentes.

Boca, bien encaminado en el Clausura

En el Torneo Clausura, el Xeneize también atraviesa un buen momento. Actualmente ocupa el tercer puesto de la Zona A con 20 puntos, una posición que lo mantiene muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

El triunfo 3-0 ante Unión de Santa Fe del último viernes permitió, además, extender la racha positiva y llegar con confianza a la recta decisiva del campeonato.

La pelea por el título de Campeón de Liga

La cuarta competencia en la que Boca mantiene grandes aspiraciones es el título de Campeón de Liga, que queda en manos del equipo que termina primero en la tabla anual.

El triunfo ante Unión fue clave también en esta clasificación: Boca alcanzó los 50 puntos y quedó como escolta, a solamente dos unidades del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

El conjunto mendocino igualó 1-1 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, resultado que le permitió al Xeneize recortar la distancia y quedar cada vez más cerca de la cima.

Con cuatro frentes abiertos, un invicto de 16 partidos y dos semifinales por disputar, Boca afronta la parte más importante del semestre con la posibilidad de ir por todo.