Central Córdoba sigue apostando a sus inferiores: dos debuts y dos primeras convocatorias en Primera

Nicolás Garrido y Tiziano Ramírez sumaron sus primeros minutos en la máxima categoría, mientras que Ignacio Santillán y Kevin Ibáñez integraron por primera vez una convocatoria del plantel profesional.

05/10/2026

Central Córdoba continúa dando lugar a jóvenes futbolistas dentro de su plantel profesional y el último partido dejó novedades importantes en ese sentido, con dos debuts en Primera División y dos primeras convocatorias.

Uno de los que tuvo su estreno fue Nicolás Garrido, defensor central de 21 años, quien llegó al club proveniente de Independiente. El zaguero sumó sus primeros minutos con la camiseta del Ferroviario en la máxima categoría.

También fue una jornada especial para Tiziano Ramírez, mediocampista de 18 años, quien realizó todas las divisiones inferiores en Central Córdoba y pudo concretar su debut en la Primera División del club que lo formó.

Tiziano Ramírez

La presentación del juvenil significó un nuevo paso dentro del proceso de formación y promoción de futbolistas que viene llevando adelante la institución santiagueña.

Además, otros dos jóvenes tuvieron su primera experiencia dentro de una convocatoria del plantel profesional. Ignacio Santillán, de 20 años, y Kevin Ibáñez, de 17, integraron por primera vez una nómina de Primera División.

Ambos futbolistas se desempeñan como extremos y, aunque no ingresaron, dieron un paso importante dentro de su crecimiento deportivo al formar parte por primera vez de la delegación profesional.

De esta manera, Central Córdoba continúa ampliando la participación de jóvenes dentro del primer equipo, con nuevas apariciones que reflejan el trabajo realizado desde las divisiones formativas.