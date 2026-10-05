El jefe de Gabinete Víctor Araujo recibió a estudiantes de distintos departamentos de la provincia

La jornada reunió a 241 alumnos y 37 docentes de instituciones educativas de Robles, Banda y Choya, en el marco de las actividades del programa “Conociendo mi provincia”.

05/10/2026

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este lunes en Casa de Gobierno a 241 alumnos y 37 docentes de establecimientos educativos de los departamentos Robles, Banda y Choya, en el marco de actividades que se realizan como parte del programa “Conociendo mi provincia”, en un recorrido por la ciudad Capital, Villa La Punta y Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de delegaciones del Colegio Secundario del Bicentenario de la Autonomía Provincial de Vilmer, departamento Robles; de la Escuela Normal República de Ecuador de Frías, Choya; del Secundario Ciudad del Barco de El Polear, y de la Escuela Técnica N° 13 Prof. Julio Olivera de Estación Simbolar, estas dos últimas del departamento Banda.

Araujo les dio la bienvenida en nombre del gobernador Elías Suárez y destacó la continuidad del programa para ofrecer a los jóvenes del interior la posibilidad de ampliar su mirada de Santiago del Estero a través de visitas a distintos espacios emblemáticos, sitios históricos e instituciones del Estado.

En este sentido, remarcó que “Conociendo mi provincia” permite romper las asimetrías que existen entre quienes viven en el interior y quienes tienen mayor facilidad para acceder a los principales centros urbanos y turísticos de la provincia. También destacó el valor educativo de estas experiencias, que complementan los aprendizajes del aula mediante lo vivencial y permiten a los jóvenes incorporar nuevos conocimientos.

Asimismo, señaló que el programa se mantiene vigente aun en un contexto económico que obliga a priorizar recursos, debido a la importancia que tiene para los estudiantes y por los recuerdos y aprendizajes que genera durante una etapa significativa como la secundaria.

Durante el encuentro, Araujo también explicó a los alumnos el funcionamiento de Casa de Gobierno, donde se toman decisiones que impactan en la vida de los santiagueños.

Finalmente, transmitió a los estudiantes el saludo del gobernador Elías Suárez y expresó sus deseos de que disfruten del viaje y aprovechen la experiencia que brinda el programa.