Domínguez, tras el empate de Central Córdoba: “Nos queda sumar para permanecer en la categoría”

El entrenador del Ferroviario analizó el 1-1 ante Deportivo Riestra, destacó el debut de Nicolás Garrido y Tiziano Ramírez y se refirió a la lesión de Moyano.

05/10/2026

Luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra en el Bajo Flores, el entrenador de Central Córdoba, Sebastián Domínguez, realizó un balance del encuentro y puso el foco en la necesidad de sumar puntos durante el tramo final del campeonato.

“Siento que fue un partido cerrado, con un rival que de local se hace fuerte y que, a pesar de que no pasa un buen momento, en los últimos años Riestra de local ha sido bravo para todos los que vinieron”, comenzó señalando el director técnico.

El Ferroviario comenzó en desventaja por el gol de Céliz, pero consiguió reaccionar durante la primera mitad y llegó al empate a través de Michael Santos.

“Nos encontramos con ese gol en contra que nos saca del partido. Cuando nos animamos a jugarlo llega el gol de Michael, que es una muy buena jugada grupal”, analizó Domínguez.

El técnico también explicó que el equipo llegó condicionado por la situación física de algunos futbolistas y rescató especialmente el estreno de uno de los juveniles del club.

“Llegamos a este partido con varios jugadores sobre la hora y lo mejor de la tarde fue el ingreso de Tiziano, del club. Nos quedamos con eso y con los últimos 25 minutos del primer tiempo”, sostuvo.

Preocupación por Moyano

Domínguez también se refirió a la salida por lesión de Moyano, quien debió abandonar el encuentro luego de sufrir una molestia.

“Recibió un golpe y tiene una molestia en el tobillo, pero a la vez sintió un tirón. Veremos cuando le hagan el estudio y en 48 horas tendremos el parte médico”, explicó.

“Ahora nos queda sumar”

Más allá del resultado ante Riestra, el entrenador hizo una lectura general del campeonato de Central Córdoba y reconoció que el contexto obligó al equipo a modificar sus prioridades para las últimas fechas.

“Mostramos cosas muy buenas y durante ocho fechas mostramos cosas buenas. Fuimos superados por Boca y Defensa”, expresó.

Sin embargo, Domínguez remarcó que en este tramo decisivo el objetivo principal pasa por conseguir resultados: “Entramos en este final de campeonato y hay que dejar de lado esa estética de juego”.

Finalmente, reconoció que las expectativas iniciales apuntaban a luchar por un lugar entre los mejores de la zona, pero que el desarrollo del torneo modificó el escenario.

“De entrada nos ilusionamos con entrar entre los ocho y el torneo nos fue poniendo en este lugar. Ahora nos queda sumar la mayor cantidad de puntos para permanecer en la categoría”, sentenció el entrenador de Central Córdoba.