El Gobierno de la Provincia inauguró la Sala de Monitoreo de Monte Quemado

La nueva sala cuenta con 70 cámaras distribuidas en accesos y puntos clave de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la prevención y las herramientas de seguridad en uno de los principales ingresos a la provincia.

05/10/2026

En el marco del 94° aniversario de la ciudad, quedó inaugurada la nueva Sala de Monitoreo de Monte Quemado, un espacio destinado al seguimiento permanente de los accesos y puntos clave del ejido urbano mediante 70 cámaras.

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En representación del gobernador Elías Suárez, asistió el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto al intendente, Ing. Felipe Cisneros; el secretario de Seguridad, Cr. Marcelo Pato; el diputado provincial, Dr. Martín Díaz Achával; y el subjefe de Policía, Walter Gómez.

"Como muestra del compromiso del gobernador Elías Suárez con Monte Quemado, dejamos inaugurado un centro de monitoreo con 70 cámaras en los accesos y puntos clave de la ciudad, para fortalecer la seguridad en uno de los ingresos a la provincia", señaló Araujo.

El jefe de Gabinete remarcó que esta obra se suma al programa de viviendas sociales y a la puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Territorial, orientada a acompañar a los productores de Monte Quemado.

La puesta en funcionamiento de la sala representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las herramientas de prevención, monitoreo y seguridad para toda la comunidad.