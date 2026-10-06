El clima para este martes en Santiago: se espera una jornada nublada y temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada templada, con una mínima de 16°C y sin lluvias previstas. La humedad rondará el 80% y habrá viento leve del sector noreste.

Hoy 01:54

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 6 de octubre de 2026 una jornada con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santiago del Estero, aunque sin probabilidad de precipitaciones.

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La temperatura mínima se ubicará en torno a los 16°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C, configurando una jornada de temperaturas moderadas.

En cuanto a las condiciones de humedad, se espera que el porcentaje ronde el 80% durante el día.

El viento soplará desde el sector noreste (NE), con velocidades que se ubicarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, por lo que no se esperan ráfagas de intensidad significativa.

De acuerdo con el pronóstico, no hay probabilidad de lluvias para la jornada, por lo que el cielo cubierto será la principal característica meteorológica de este martes.

El SMN recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico y los sistemas de alerta oficiales, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse durante el transcurso de la jornada.