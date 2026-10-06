Santiago del Estero será sede del primer Congreso Nacional de Juntas de Estudios Históricos

El encuentro se realizará del 8 al 10 de octubre en la UCSE y el Centro Cultural del Bicentenario y reunirá a investigadores de 11 juntas provinciales. Habrá 69 ponencias académicas sobre la historia de las provincias argentinas.

Hoy 13:12

Santiago del Estero será sede del 1º Congreso Nacional de Juntas de Estudios Históricos sobre “Historia de las Provincias Argentinas”, un encuentro que reunirá a investigadores de distintas regiones del país para abordar las trayectorias históricas, políticas, sociales y culturales de las provincias argentinas.

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La actividad se desarrollará los días 8, 9 y 10 de octubre y tendrá como sedes a la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). La organización está a cargo de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero junto con la UCSE.

El Congreso contará con la participación de investigadores de 11 juntas provinciales y tendrá 69 ponencias académicas, con el objetivo de promover el intercambio y la reflexión sobre diferentes aspectos de la historia argentina.

La propuesta también apunta a generar un espacio de diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes de distintas regiones del país.

Una agenda con múltiples ejes

Las actividades comenzarán el jueves 8 de octubre a las 8, con la acreditación y el inicio de las mesas temáticas en las aulas de la UCSE.

A lo largo del Congreso se abordarán diferentes áreas, entre ellas economía y sociedad, política, iglesia y religiosidades, historiografía, arte y cultura, género, salud, deporte, educación, prensa e ideas. Además, habrá exposición, presentación y venta de libros.

Ese mismo jueves, a las 19, se realizará el acto inaugural en el Centro Cultural del Bicentenario, con la participación de autoridades provinciales y académicas.

A las 19.30, en el mismo espacio, tendrá lugar la conferencia de apertura, titulada “¿Qué puede aportar la historia de la población a los estudios históricos?”, a cargo de la Lic. Susana Frías, secretaria de la Academia Nacional de la Historia.

Las conferencias del viernes y sábado

El viernes 9 de octubre, a las 11, en el Auditorio de la UCSE, la Dra. Carolina Barry brindará la disertación “Las mujeres peronistas entre la A y la Z. Un recorrido historiográfico por la política, los liderazgos y las elecciones, 1945–1955”.

Por la tarde, a las 19, en el Centro Cultural del Bicentenario, será el turno de la Dra. Mirta Zaida Lobato, quien presentará la conferencia “Salir para volver. Cultura de la migración e identidad provinciana”.

En tanto, el sábado 10 de octubre, a las 11, el Dr. Enrique Zuleta Puceiro brindará en el Auditorio de la UCSE la disertación “Federalismo e instituciones, una agenda para la investigación”.

El cierre está previsto para las 12.30, con un acto de clausura en el Auditorio de la UCSE, donde se realizará la entrega de diplomas y reconocimientos a las Juntas provinciales participantes y a los miembros de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero.

Una propuesta con respaldo institucional

El Congreso cuenta con el auspicio de la Academia Nacional de la Historia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), junto a sus Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y de Ciencias Médicas.

También cuenta con el auspicio de la Academia de Ciencias y Artes de la provincia y fue declarado de Interés Cultural por el Gobierno provincial, de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, de Interés Parlamentario por el Parlamento del Norte Grande y de Interés educativo.

De esta manera, durante tres jornadas, Santiago del Estero será escenario de un encuentro destinado a poner en diálogo distintas investigaciones y miradas sobre la historia de las provincias argentinas.