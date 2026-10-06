Santiago del Estero será sede del primer Congreso Nacional de Juntas de Estudios Históricos

El encuentro se realizará del 8 al 10 de octubre en la UCSE y el Centro Cultural del Bicentenario y reunirá a investigadores de 11 juntas provinciales. Habrá 69 ponencias académicas sobre la historia de las provincias argentinas.
Santiago del Estero será sede del 1º Congreso Nacional de Juntas de Estudios Históricos sobre “Historia de las Provincias Argentinas”, un encuentro que reunirá a investigadores de distintas regiones del país para abordar las trayectorias históricas, políticas, sociales y culturales de las provincias argentinas.
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La actividad se desarrollará los días 8, 9 y 10 de octubre y tendrá como sedes a la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). La organización está a cargo de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero junto con la UCSE.
El Congreso contará con la participación de investigadores de 11 juntas provinciales y tendrá 69 ponencias académicas, con el objetivo de promover el intercambio y la reflexión sobre diferentes aspectos de la historia argentina.
La propuesta también apunta a generar un espacio de diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes de distintas regiones del país.
Una agenda con múltiples ejes
Las actividades comenzarán el jueves 8 de octubre a las 8, con la acreditación y el inicio de las mesas temáticas en las aulas de la UCSE.
A lo largo del Congreso se abordarán diferentes áreas, entre ellas economía y sociedad, política, iglesia y religiosidades, historiografía, arte y cultura, género, salud, deporte, educación, prensa e ideas. Además, habrá exposición, presentación y venta de libros.
Ese mismo jueves, a las 19, se realizará el acto inaugural en el Centro Cultural del Bicentenario, con la participación de autoridades provinciales y académicas.
A las 19.30, en el mismo espacio, tendrá lugar la conferencia de apertura, titulada “¿Qué puede aportar la historia de la población a los estudios históricos?”, a cargo de la Lic. Susana Frías, secretaria de la Academia Nacional de la Historia.
Las conferencias del viernes y sábado
El viernes 9 de octubre, a las 11, en el Auditorio de la UCSE, la Dra. Carolina Barry brindará la disertación “Las mujeres peronistas entre la A y la Z. Un recorrido historiográfico por la política, los liderazgos y las elecciones, 1945–1955”.
Por la tarde, a las 19, en el Centro Cultural del Bicentenario, será el turno de la Dra. Mirta Zaida Lobato, quien presentará la conferencia “Salir para volver. Cultura de la migración e identidad provinciana”.
En tanto, el sábado 10 de octubre, a las 11, el Dr. Enrique Zuleta Puceiro brindará en el Auditorio de la UCSE la disertación “Federalismo e instituciones, una agenda para la investigación”.
El cierre está previsto para las 12.30, con un acto de clausura en el Auditorio de la UCSE, donde se realizará la entrega de diplomas y reconocimientos a las Juntas provinciales participantes y a los miembros de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero.
Una propuesta con respaldo institucional
El Congreso cuenta con el auspicio de la Academia Nacional de la Historia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), junto a sus Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y de Ciencias Médicas.
También cuenta con el auspicio de la Academia de Ciencias y Artes de la provincia y fue declarado de Interés Cultural por el Gobierno provincial, de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, de Interés Parlamentario por el Parlamento del Norte Grande y de Interés educativo.
De esta manera, durante tres jornadas, Santiago del Estero será escenario de un encuentro destinado a poner en diálogo distintas investigaciones y miradas sobre la historia de las provincias argentinas.