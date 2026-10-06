Miguel Merentiel tomó una decisión sobre su futuro en Boca: qué dijo su representante

Marcelo Tejera, representante del delantero uruguayo, contó que ya habló con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado.

06/10/2026

El futuro de Miguel Merentiel comenzó a ser tema de conversación en Boca. El delantero uruguayo tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2027, pero su representante, Marcelo Tejera, confirmó que ya mantuvo conversaciones con la dirigencia para buscar una mejora contractual.

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La intención del atacante es continuar en el club y extender su vínculo. Según explicó su representante, el objetivo es alcanzar una renovación por cinco temporadas más, aunque las negociaciones todavía se encuentran en una etapa inicial.

“He hablado con Román y Delgado para buscar una mejora de contrato porque creo que la merece. Tiene 30 años y yo quiero hacer una diferencia porque sabe que le queda este contrato y con suerte uno más. La idea es que todas las partes lleguemos a un acuerdo”, explicó Tejera en diálogo con Carve Deportiva.

Merentiel quiere quedarse en Boca

Merentiel llegó a Boca en febrero de 2023, procedente de Palmeiras, inicialmente a préstamo. Posteriormente, el club adquirió su pase por una cifra cercana a los tres millones de dólares.

Desde entonces, la “Bestia” se consolidó como una pieza importante del equipo y acumula 182 partidos, 62 goles y 19 asistencias con la camiseta azul y oro.

El representante también descartó que la intención sea esperar hasta la finalización del contrato para que el delantero pueda marcharse como jugador libre.

“No es la idea por lo mucho que le dio Boca a él, y él a Boca”, sostuvo.

Por ahora, las conversaciones con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado no avanzaron hasta una instancia definitiva. El objetivo del entorno del futbolista es alcanzar un acuerdo que contemple una mejora económica y extienda su permanencia en el Xeneize.

La crítica del representante a Bielsa

Durante la entrevista, Tejera también habló sobre el paso de Merentiel por la Selección de Uruguay y apuntó contra el ciclo de Marcelo Bielsa.

El delantero fue convocado por primera vez por Diego Forlán, aunque finalmente no quedó entre los elegidos. Hasta el momento, disputó apenas un partido con la Celeste: fue en septiembre de 2024, en el empate 0-0 ante Venezuela.

“Fueron injustos con él en la selección porque solo lo citaron una vez. Después me enteré de que no era del agrado de Bielsa y no lo volvieron a convocar”, afirmó el representante.

Mientras tanto, en Boca la prioridad pasa por encontrar un acuerdo para asegurar la continuidad de uno de los delanteros que se ganó un lugar importante en el plantel.