Central Córdoba ya tiene autoridades para recibir a Estudiantes

El Ferroviario afrontará un duelo clave en el Madre de Ciudades, donde buscará volver al triunfo y sumar puntos importantes para salir del fondo de la Zona A.

06/10/2026

La Liga Profesional confirmó las autoridades para el partido que Central Córdoba disputará frente a Estudiantes, por la próxima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro se jugará el sábado 10 de octubre, desde las 17, en el Estadio Único Madre de Ciudades, y tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano.

Lo acompañarán Diego Martin como primer asistente y Carlos Viglietti como segundo. Alejandro Scionti será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco y como AVAR fue designado Juan Nebbietti.

El partido será televisado por TNT Sports.

Central Córdoba llegará al compromiso con la necesidad de sumar. El Ferroviario tiene 9 puntos y ocupa el penúltimo lugar de la Zona A, por lo que buscará aprovechar la localía para cortar su andar irregular y empezar a escalar posiciones.

La presentación ante Estudiantes aparece así como una nueva oportunidad para el conjunto santiagueño, que necesita hacerse fuerte en el Madre de Ciudades y recuperar terreno en el campeonato.