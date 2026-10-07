Miércoles nublado en Santiago del Estero: cuándo podrían llegar las lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, una máxima de 28°C y posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Hoy 01:17

El tiempo en Santiago del Estero se presentará inestable este miércoles 7 de octubre de 2026, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por el cielo mayormente nublado y la posibilidad de algunas tormentas hacia la tarde y la noche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura mínima será de 19°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 28°C, por lo que se espera una jornada templada y con condiciones que podrían cambiar durante el transcurso del día.

Durante gran parte de la jornada predominará el cielo mayormente nublado. Hacia la tarde y especialmente durante la noche, el pronóstico contempla la posibilidad de tormentas aisladas en diferentes zonas.

La humedad rondará el 60%, un factor que acompañará la presencia de nubosidad y la posible inestabilidad.

De esta manera, el miércoles tendrá como principal característica un cielo cubierto y temperaturas agradables, aunque habrá que prestar atención a la evolución de las condiciones durante la segunda mitad del día ante la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.