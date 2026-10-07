El Nilton Santos gana terreno para recibir la revancha entre Vasco y Boca

La sede del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana todavía no está definida. El estadio de Botafogo aparece como la alternativa más firme mientras Vasco intenta resolver los inconvenientes con São Januário y el Maracaná.

07/10/2026

La revancha entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana todavía no tiene escenario confirmado, aunque en las últimas horas una opción comenzó a tomar fuerza: el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro.

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El equipo carioca jugará este miércoles allí frente a Botafogo por el Brasileirao, en un encuentro que también servirá para observar de cerca un estadio que podría recibir el duelo del próximo 20 de octubre.

El Nilton Santos aparece como una alternativa concreta porque cumple con las exigencias de capacidad impuestas por Conmebol para esta instancia del torneo.

São Januário, la primera opción pero con obstáculos

La intención inicial de Vasco era disputar el encuentro en São Januário, su estadio habitual. Sin embargo, el escenario no llega al mínimo de 30.000 espectadores requerido para una semifinal continental.

Aunque el club consiguió ampliar su capacidad hasta 24.155 personas y aumentar el espacio destinado al público visitante, todavía quedó por debajo del requisito.

A eso se suma que, por el momento, la Policía Militar tampoco autorizó la realización del partido allí.

El Maracaná tampoco está asegurado

Otra de las alternativas analizadas fue el Maracaná, pero las negociaciones tampoco avanzaron como esperaba Vasco.

El consorcio administrador, encabezado por Flamengo y Fluminense, rechazó el pedido para utilizar el estadio y el club decidió llevar el conflicto a la Justicia.

Si bien hubo una recomendación del Ministerio Público para habilitar el escenario, la situación todavía no está resuelta.

El Nilton Santos aparece como favorito

En ese contexto, el estadio de Botafogo comenzó a ganar terreno. Incluso el presidente de Vasco, Pedrinho, reconoció que el escenario respondió de buena manera en oportunidades anteriores.

La principal objeción está relacionada con el césped sintético, una superficie que genera dudas en Vasco por considerar que podría representar una desventaja deportiva.

Por eso, el partido de este miércoles frente a Botafogo será seguido con especial atención por la dirigencia, que podrá evaluar nuevamente el campo de juego, la logística y el comportamiento del estadio.

La Conmebol espera que la sede quede definida antes del sábado 10 de octubre.

Mientras tanto, el partido de ida ya tiene escenario confirmado: Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre en La Bombonera.