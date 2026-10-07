Central Córdoba ya conoce su agenda para las fechas 13, 14 y 15 del torneo

El Ferroviario tendrá dos compromisos como visitante y uno en Santiago del Estero entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre.

07/10/2026

Central Córdoba ya tiene definidos los días y horarios para sus próximos tres compromisos del torneo, correspondientes a las fechas 13, 14 y 15.

El primero será el lunes 19 de octubre, cuando visite a Newell’s desde las 19.

Luego, por la fecha 14, el conjunto santiagueño volverá a presentarse como local. Será el domingo 25 de octubre, desde las 21.30, frente a Vélez.

Finalmente, por la fecha 15, el Ferroviario volverá a salir de Santiago del Estero para enfrentar a Platense. Ese encuentro se disputará el lunes 2 de noviembre, a partir de las 19.

De esta manera, Central Córdoba ya puede diagramar su agenda para un tramo importante del calendario, con tres partidos en poco más de dos semanas.

Agenda de Central Córdoba