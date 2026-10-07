Boca y River ya tienen fecha y hora para un nuevo Superclásico

La Liga Profesional confirmó que el duelo se jugará el domingo 1° de noviembre desde las 15 en la Bombonera, por una fecha clave del Torneo Clausura.

07/10/2026

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma del Torneo Clausura hasta la fecha 15 y, con ello, quedó oficializado cuándo se disputará una nueva edición del Superclásico entre Boca y River.

El encuentro se jugará el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera.

El cruce aparece como uno de los partidos más importantes de la recta final del campeonato, con ambos equipos peleando por sus objetivos y con la clasificación a la Copa Libertadores también como uno de los puntos centrales de la tabla anual.

Antes del Superclásico, ambos tendrán compromisos exigentes por la fecha 14. Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre desde las 17, mientras que River recibirá a Racing ese mismo día a partir de las 19.15 en el Monumental.

De esta manera, los dos llegarán con una semana de descanso entre sus respectivos partidos y el duelo interzonal.

En el caso de Boca, el calendario tendrá además un condimento extra por la disputa de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, lo que le dará una mayor carga de partidos durante octubre.

La última vez que Boca y River se enfrentaron fue el 19 de abril, por el Torneo Apertura, en el Monumental. En aquella oportunidad, el Xeneize se impuso por 1-0 con un gol de penal de Leandro Paredes.

Desde entonces hubo numerosos cambios en ambos equipos. Rodolfo Arruabarrena está al frente de Boca y Leonardo Ponzio conduce a River, mientras que varios futbolistas afrontarán su primer Superclásico.

Entre ellos aparecen nombres como Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano.

Así, la cuenta regresiva ya comenzó: Boca y River volverán a verse las caras el domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera.