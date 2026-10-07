Boca ya tiene autoridades para enfrentar a Vasco da Gama por la semifinal de la Sudamericana

La Conmebol confirmó al árbitro chileno para el primer cruce de la serie. Será la quinta vez que dirija al Xeneize y la tercera consecutiva en una llave internacional.

07/10/2026

La Conmebol confirmó la terna arbitral para el partido de ida entre Boca y Vasco da Gama, correspondiente a las semifinales de la Copa Sudamericana, y el chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia.

El árbitro trasandino volverá a cruzarse con el Xeneize por tercera serie consecutiva en el certamen, luego de haber estado presente en los cruces ante Recoleta y San Pablo.

Será además la quinta vez que Maza dirija a Boca en competencias internacionales.

El primer antecedente se remonta al 27 de mayo de 2022, cuando Boca derrotó 1-0 a Deportivo Cali en La Bombonera y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Dos años más tarde estuvo presente en el empate sin goles frente a Nacional Potosí, por la Copa Sudamericana, en un encuentro disputado en Bolivia.

En 2025 volvió a dirigir al conjunto de la Ribera en la revancha ante Alianza Lima, por la fase 2 de la Copa Libertadores. Boca ganó 2-1, pero la serie terminó definiéndose por penales y el equipo peruano avanzó de ronda.

Durante esta edición de la Sudamericana, Maza estuvo en el encuentro frente a Recoleta, donde expulsó a Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, y posteriormente dirigió el duelo ante San Pablo.

En este último partido tuvo una intervención que terminó siendo corregida por el VAR, luego de una expulsión inicialmente sancionada a Domingos Duarte.

Maza cuenta con experiencia en encuentros internacionales de relevancia, entre ellos una final de la Copa Sudamericana y la Finalissima entre Argentina e Italia.

Para el duelo entre Boca y Vasco estará acompañado por los también chilenos José Retamal y Carlos Poblete como asistentes. Mathias Riquelme será el cuarto árbitro, mientras que José Cabero y Juan Serrano estarán a cargo del VAR.

De esta manera, Boca ya conoce quién será la autoridad principal del primer capítulo de una serie que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.