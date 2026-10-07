Una misión de Estados Unidos llegó al país para avanzar con inversiones por US$7.000 millones

La delegación está integrada por funcionarios del Departamento de Estado, Exim Bank y la DFC. La visita busca acelerar la implementación del Corredor Andes-Atlántico, con proyectos vinculados a infraestructura, energía, minería y tecnología.

07/10/2026

Una misión oficial de Estados Unidos llegó a la Argentina para avanzar en la implementación del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral que contempla inversiones por alrededor de US$7.000 millones en sectores considerados estratégicos.

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La delegación comenzó su agenda en el país el lunes 5 de octubre y permanecerá hasta el viernes, con actividades en Buenos Aires y el norte argentino. El objetivo es analizar proyectos de inversión y profundizar la cooperación en áreas como transporte, energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

La comitiva reúne representantes del Departamento de Estado, el Exim Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Entre sus integrantes se encuentran Katrien Hinderdael, directora de Infraestructura e Inversión Global del Departamento de Estado; Danielle Monosson, directora de la Oficina de Brasil y Cono Sur; Ryan Berg, por la DFC; y Carter Mateer, en representación de EXIM.

Reunión con el Gobierno argentino

Los funcionarios estadounidenses fueron recibidos por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, donde se abordó la puesta en marcha del corredor anunciado el pasado 23 de septiembre en Nueva York junto al subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau.

Según explicó Quirno, la iniciativa apunta a movilizar inversiones en proyectos vinculados con energía, minería, infraestructura y tecnología, además de mejorar la conexión entre las principales zonas productivas argentinas y los puertos del Atlántico.

La misión también fue recibida por el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, quien destacó que la visita representa una nueva etapa tras el anuncio formal del acuerdo.

El litio, uno de los ejes de la agenda

Uno de los puntos centrales de la visita será Jujuy, donde la delegación participará de actividades relacionadas con la industria del litio y los minerales críticos.

Allí se analizarán oportunidades de inversión, financiamiento e infraestructura, además del agregado de valor dentro de la cadena productiva argentina. La cuestión de los minerales críticos ocupa un lugar relevante en la estrategia estadounidense de diversificación de sus cadenas de suministro.

La presencia conjunta de organismos de financiamiento y representantes diplomáticos busca vincular los acuerdos políticos entre ambos países con proyectos concretos que puedan desarrollarse en territorio argentino.

El Corredor Andes-Atlántico fue presentado como una herramienta para modernizar la infraestructura logística y facilitar el traslado de producción minera, energética y de otros sectores desde distintas regiones del país hacia los puertos atlánticos y los mercados internacionales.