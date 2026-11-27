La jornada se realizará el próximo jueves 3 de diciembre, a partir de las 8 horas, y contará con una charla especializada sobre el cuidado y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

Hoy 17:44

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Discapacidad, invita a toda la comunidad santiagueña a participar del acto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

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La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 3 de diciembre, a partir de las 8 horas, en el Fórum Centro de Convenciones de Santiago del Estero.

En el marco de la jornada, se desarrollará una charla denominada “Cuidados y Descuidos de quienes cuidan: Fortaleciendo redes de apoyo”.

La disertación estará a cargo de la especialista Lic. María Emilia Ruiz y abordará la temática del cuidado y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

Desde la Dirección Provincial de Discapacidad hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad para participar del encuentro.