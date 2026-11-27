Unai Emery explicó los motivos detrás de la escasa participación del extremo argentino, quien apenas disputó 95 minutos desde su llegada al conjunto inglés y quedó afuera de las últimas dos convocatorias.

Hoy 17:43

Alejandro Garnacho atraviesa un complicado presente en el fútbol inglés. El delantero argentino no logra consolidarse en Aston Villa y, en medio de las dudas sobre su futuro, el entrenador Unai Emery explicó los motivos por los que no está teniendo continuidad.

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El extremo llegó a préstamo desde Chelsea a finales de julio, luego de quedar relegado en la consideración de Xabi Alonso. Sin embargo, su desembarco en Birmingham no le permitió recuperar el protagonismo esperado.

En conferencia de prensa, Emery valoró la actitud del argentino durante los entrenamientos y destacó la evolución de su condición física respecto del comienzo de la temporada.

“Tiene una actitud fantástica”, expresó el entrenador español, quien reconoció que Garnacho alcanzó el nivel físico que esperaba cuando se concretó su incorporación.

No obstante, el técnico explicó que su ausencia responde a una decisión futbolística, debido al buen rendimiento de otros integrantes del plantel que compiten por un lugar en el equipo.

Los números reflejan el difícil momento del atacante: apenas disputó siete partidos oficiales, acumuló 95 minutos y nunca fue titular desde su llegada a Aston Villa.

Su última aparición fue el pasado 31 de octubre, cuando ingresó durante los minutos finales del empate 1-1 ante Fulham. Además, quedó afuera de las convocatorias frente a Sunderland y Galatasaray, por la Premier League y la Champions League, respectivamente.

Ante la cercanía del mercado de pases de enero, Emery evitó pronunciarse sobre una eventual salida del argentino y aseguró que necesitará a todos los futbolistas del plantel.

Por el momento, Garnacho deberá continuar trabajando para recuperar terreno en la consideración del entrenador y volver a sumar minutos de competencia.