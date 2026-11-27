Roberto Cantos y Julio Paz recibieron una declaración de interés provincial por sus más de cuatro décadas de aporte a la música popular y la difusión de la cultura santiagueña en escenarios del país y del mundo.

Hoy 17:39

En un emotivo encuentro celebrado en el recinto legislativo, los integrantes del emblemático Dúo Coplanacu, Roberto Cantos y Julio Paz, agradecieron a la Cámara de Diputados de Santiago del Estero por la declaración de interés provincial otorgada con motivo de sus 41 años de trayectoria artística.

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Durante el acto, la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo, acompañada por legisladores provinciales y autoridades parlamentarias, hizo entrega de la distinción y transmitió el saludo del vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, quien estuvo ausente por motivos de agenda.

En la oportunidad, Abdala de Matarazzo felicitó a los músicos y ratificó la política de apertura de la Legislatura hacia las instituciones culturales y los hacedores locales de la música, la danza y las artes.

Por su parte, Cantos y Paz agradecieron el reconocimiento y destacaron el acompañamiento a la cultura popular, que no solo celebra sus 41 años de camino artístico, sino que también fortalece el trabajo de quienes defienden las raíces santiagueñas a través del canto, el baile y el arte.

Cuatro décadas de encuentro y raíz

El Dúo Coplanacu nació en Santiago del Estero y realizó su debut oficial en vivo el 5 de mayo de 1985. Su nombre sintetiza su esencia artística y filosófica: la unión del vocablo castellano copla con el sufijo quichua nacu, que remite al encuentro, la reciprocidad y la comunicación.

A lo largo de su carrera, editó 11 álbumes, entre los que se destacan Retiro al Norte (1995), Paisaje (1997), Corazón sin tiempo (2005), Taquetuyoj (2008) y Mayu Maman (2015).

En sus trabajos lograron combinar clásicos del cancionero popular, obras de nuevos autores y composiciones propias, consolidando una identidad musical reconocida en distintos escenarios.

Una trayectoria distinguida

El aporte del dúo a la música popular argentina recibió importantes reconocimientos nacionales e internacionales.

Entre sus principales distinciones se encuentran el Premio de Folclore de la Unesco (1999), el Premio Consagración del Festival Nacional de Folclore de Cosquín (2000) y el Premio Konex de Platino (2005), además de múltiples estatuillas de los Premios Gardel.

De esta manera, la Legislatura provincial destacó la trayectoria de dos artistas que, durante más de cuatro décadas, llevaron la música y la identidad cultural de Santiago del Estero a distintos escenarios.