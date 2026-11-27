El mandatario encabezó la ceremonia de incorporación del submarino Perm a la Armada rusa, en medio de la guerra con Ucrania.

Hoy 17:36

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabezó este viernes la ceremonia de incorporación del submarino nuclear Perm a la Armada rusa y anunció que el país sumará otras cinco unidades de este tipo hasta 2030, como parte de un programa de modernización militar.

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El acto se realizó en los astilleros Sevmash, ubicados en la ciudad de Severodvinsk, en el noroeste de Rusia, y fue difundido por el Kremlin.

El nuevo submarino pertenece a la clase Yasen-M, una generación de unidades nucleares multipropósito diseñadas para operar en distintas zonas marítimas y transportar sistemas avanzados de misiles.

Durante la ceremonia, Putin destacó las capacidades de la industria naval rusa y aseguró: «Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir poderosos submarinos nucleares de este tipo, armas de alcance y relevancia global».

Rusia incorporará otros cinco submarinos nucleares

Según anunció el mandatario, la Armada rusa recibirá otras cinco embarcaciones nucleares hasta 2030. De ese total, tres pertenecerán a la clase Yasen-M, la misma a la que corresponde el Perm.

De acuerdo con información del Kremlin, la nueva unidad es la primera de su clase diseñada para transportar de manera estándar los misiles de crucero hipersónicos Zircon, considerados uno de los sistemas de armamento más avanzados del arsenal ruso.

Putin también sostuvo que estos submarinos tienen capacidad para operar en cualquier parte de los océanos del mundo y transportar diferentes tipos de misiles de crucero.

El papel estratégico de los submarinos nucleares

La incorporación del Perm se produce en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania y forma parte de la estrategia de Moscú para fortalecer sus capacidades militares.

Los submarinos de propulsión nuclear constituyen una pieza central de la política de disuasión rusa, debido a que pueden permanecer sumergidos durante períodos prolongados y desplazarse sin ser detectados con facilidad.

Estas características les permiten conservar la capacidad de responder con armamento nuclear ante un eventual ataque.

Durante su visita a Severodvinsk, Putin también tenía previsto encabezar una reunión dedicada al desarrollo de la flota de submarinos nucleares. En ese contexto, manifestó su confianza en que los planes de fortalecimiento naval se cumplirán dentro de los plazos establecidos.