El efectivo tenía 37 años y realizaba un operativo vehicular sobre la ruta provincial 9 cuando fue embestido. El conductor habría escapado sin asistirlo y la investigación inicialmente apuntó contra otro automovilista.

Hoy 17:12

Un periodista de 41 años fue detenido e imputado por homicidio culposo agravado por la fuga, en el marco de la investigación por la muerte de un efectivo policial que fue atropellado mientras realizaba un control de tránsito en la provincia de Chaco.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre sobre la ruta provincial 9, en inmediaciones de la localidad de Juan José Castelli. La víctima fue identificada como Juan José Sandoval, de 37 años, quien se desempeñaba como sargento primero de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, el periodista regresaba de realizar la cobertura del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable, en Miraflores, cuando habría embestido al uniformado y continuado su marcha sin asistirlo.

El efectivo fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario, donde falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El giro en la investigación

En un primer momento, las sospechas recayeron sobre un conductor de 33 años que circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok blanca y cuyo examen de alcoholemia arrojó resultado positivo. El automovilista negó haber participado del siniestro y posteriormente recuperó la libertad.

Sin embargo, la incorporación de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron reorientar la investigación hacia el trabajador de prensa, quien circulaba en una Toyota Hilux blanca.

El periodista fue detenido el martes 24 de noviembre y posteriormente trasladado a la Comisaría Primera de Juan José Castelli, donde permanece alojado. Además, las autoridades secuestraron su teléfono celular y ordenaron pericias sobre los vehículos involucrados en la causa.

El acusado, quien trabaja en un medio de comunicación local y fue distinguido con seis premios Martín Fierro Federal en octubre pasado, decidió abstenerse de declarar.

Por su parte, su abogado defensor, Miguel Alejandro Lukach, solicitó su libertad provisoria y sostuvo que todavía no existen pruebas concluyentes que acrediten la participación de su cliente en el hecho.

La investigación está a cargo del fiscal Gerónimo Roggero, quien aguarda los resultados de los estudios criminalísticos para determinar cuál de las camionetas estuvo involucrada en el siniestro fatal.