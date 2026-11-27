Un sargento de la Policía Federal en Salta fue imputado por su supuesta colaboración en el tráfico de 204 kilos de cocaína, facilitando operaciones de una organización narcocriminal.

Hoy 16:30

Un sargento primero de la Policía Federal, que prestaba servicios en la Delegación Salta, ha quedado imputado en una causa que investiga el tráfico de 204 kilos de cocaína. La Fiscalía sostiene que el efectivo habría brindado información a una organización narcocriminal para facilitar sus operaciones y evitar la detección de sus integrantes.

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Junto al sargento, también fue imputada una mujer de 25 años, identificada como presunta responsable del traslado de parte de los estupefacientes desde San Antonio de los Cobres hasta una vivienda en Cerrillos. Ambos fueron detenidos el 17 de noviembre y el juez federal de Garantías N.º 2, Diego Anzorreguy, les dictó prisión preventiva hasta el 25 de enero.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Salta, encabezada por el fiscal general Eduardo Villalba. En la audiencia de formalización, realizada el 19 de noviembre, la auxiliar fiscal Roxana Gual imputó a ambos como presuntos coautores de transporte de estupefacientes agravado y la participación de un menor, en concurso real con almacenamiento. Al policía también se le atribuyó la presunta violación de los deberes de funcionario público.

El caso tiene un recorrido de varios meses y ha permitido reconstruir una estructura que, según la investigación, recibía cocaína procedente de Bolivia, la ingresaba por pasos ilegales de La Quiaca y la trasladaba hacia San Antonio de los Cobres. Desde allí, la droga era acopiada en vehículos en un taller mecánico de la Zona Este de Salta.

Una parte de los estupefacientes estaba destinada a la venta local, mientras que la mayor cantidad era enviada hacia Buenos Aires y otros mercados del sur del país. La causa comenzó el 24 de febrero, cuando Gendarmería Nacional detuvo a un hombre en un control de El Naranjo, quien transportaba 17 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.

Las investigaciones incluyeron seguimientos y vigilancias, con participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Salta. El procedimiento más destacado ocurrió el 21 de julio, cuando una camioneta que había salido de Salta fue interceptada con 117 kilos de cocaína. Un allanamiento posterior en Cerrillos reveló otros 70 kilos ocultos en un vehículo.

Con el avance de las pericias sobre los teléfonos de los detenidos, la Fiscalía llegó a identificar a la mujer de 25 años y al sargento. Según la acusación, ella habría realizado más de 12 viajes entre Salta y San Antonio de los Cobres para trasladar la droga. La joven afirmó trabajar en traslados para una empresa minera, aunque la Fiscalía no encontró evidencia que confirmara esa actividad.

Los investigadores consideran que el policía utilizó sus contactos para proporcionar información que permitiera a la organización anticiparse a posibles procedimientos. Durante los allanamientos se secuestraron cantidades significativas de dinero y otros elementos, incluyendo 16,000 dólares en la vivienda de la joven y 7,500,000 pesos en el domicilio del sargento. La Fiscalía ha expresado su preocupación por la colaboración de un miembro de una fuerza federal en esta organización narcocriminal que ha utilizado Salta como punto de acopio y distribución de estupefacientes.