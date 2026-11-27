Un importante despliegue se dispuso para rescatar a los tripulantes. Los trasladaron al CIS Termas. Fue encabezado por Prefectura Naval Argentina.

Hoy 14:41

Alrededor del mediodía de este viernes se vivió un momento de tensión en el Dique Termas de Río Hondo, cuando una embarcación perdió estabilidad y sus cuatro ocupantes terminaron dentro del agua.

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Tras conocerse el episodio, un importante operativo de rescate fue montado, el cual fue encabezado por Prefectura Naval Argentina, fuerza que tiene jurisdicción sobre el importante espejo de agua.

Tras sacar a las personas y ser llevadas a la orilla, la otra parte del operativo fue la de controlar el estado de salud de todos y al menos dos de ellos fueron trasladados hacia el CIS Termas: uno de ellos de 19 años de La Banda y el otro de 61 años de esta Capital, para una mejor evaluación, aunque solo por seguridad ya que estaban todos en buenas condiciones de salud.

Las causas por las cuales se produjo el incidente serán analizadas, aunque una posibilidad podría haber sido ráfagas de viento que se sintieron sobre el lago.