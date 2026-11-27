El Tribunal Oral Federal N° 5 concluyó la lectura del escrito presentado por el juez Julián Ercolini y retomará las audiencias el 30 de noviembre, cuando comenzará la exposición de la acusación fiscal por la causa Hotesur.

Hoy 14:32

El juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados por las causas Hotesur y Los Sauces tuvo este viernes una nueva audiencia en los tribunales de Comodoro Py. Durante la jornada, finalizó la lectura del escrito de elevación a juicio presentado por el juez federal Julián Ercolini y el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 30.

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Ante el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), se expusieron las acusaciones y los fundamentos de la investigación que estuvo a cargo de Ercolini durante la etapa de instrucción, junto con las presentaciones de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Entre los imputados se encuentran, además de los integrantes de la familia Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, estos dos últimos vinculados al Grupo Indalo.

Durante la audiencia, luego de la exposición de los hechos investigados en el marco de la causa Los Sauces, se abordaron los planteos presentados por las defensas que se habían opuesto a la elevación del expediente a juicio oral.

Los abogados cuestionaron principalmente la falta de pruebas para demostrar la participación de algunos de los acusados y señalaron supuestas imprecisiones en la descripción de las imputaciones.

Frente a esos argumentos, Ercolini sostuvo que “las diligencias proveyeron a la instrucción de pruebas suficientes para resolver las situaciones procesales de los imputados”, las cuales, según indicó, fueron avaladas por las instancias revisoras.

En relación con los cuestionamientos sobre la precisión de los hechos atribuidos, el magistrado explicó que la intervención de distintos juzgados, fiscales y querellas durante la investigación derivó en diferencias de redacción y algunas discrepancias interpretativas.

“Esta circunstancia explicaría en cierto modo que no haya una igualdad absoluta en el modo de encarar las imputaciones. Sin embargo, entiendo que no redunda en una real incongruencia que ponga en juego el respeto del principio del proceso”, agregó.

Cuándo continuará el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner

Una vez finalizada la lectura del escrito, el presidente del TOF N° 5, José Michilini, dispuso un nuevo cuarto intermedio y estableció que las audiencias se retomarán el lunes 30 de noviembre.

En esa jornada comenzará la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía correspondiente a la causa Hotesur, otro de los expedientes que integran el proceso judicial contra Cristina y Máximo Kirchner.

De esta manera, el tribunal continuará con la exposición de las acusaciones antes de avanzar hacia las siguientes etapas del debate oral.