El grave episodio ocurrió en el Colegio del Bicentenario. La víctima perdió el conocimiento y fue trasladada de urgencia al Cepsi.

Hoy 09:53

Un grave episodio ocurrido en el Colegio del Bicentenario, ubicado en el barrio Siglo XX, generó preocupación este miércoles por la tarde, luego de que un estudiante de 13 años sufriera lesiones de consideración al caer por las escaleras tras ser empujado por otro alumno.

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El hecho se registró alrededor de las 14, según las actuaciones policiales realizadas por personal de la Comisaría Seccional 51. Tras la caída, compañeros y docentes acudieron rápidamente para asistir al adolescente.

Ante la gravedad de la situación, solicitaron una ambulancia que llegó al establecimiento educativo y trasladó de urgencia al menor hacia el Cepsi, acompañado por su madre.

Una vez en el centro de salud, el estudiante habría manifestado que uno de sus compañeros lo empujó, provocando que cayera por las escaleras. Como consecuencia del impacto, sufrió fuertes golpes en la cabeza y la espalda.

De acuerdo con las primeras informaciones, el adolescente habría perdido el conocimiento producto de la caída. Los profesionales médicos le realizaron estudios para evaluar posibles lesiones en la cabeza y determinar si presenta fracturas u otras complicaciones.

En paralelo, tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso la realización de un examen preventivo por parte de Sanidad Policial para establecer la gravedad de las lesiones.

Por su parte, la madre del adolescente habría radicado una denuncia penal para que se investiguen las circunstancias del episodio.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades del establecimiento educativo también iniciaron actuaciones internas para esclarecer lo sucedido y analizar la conducta del alumno señalado como responsable del empujón.

Por el momento, se busca determinar cómo se produjo el incidente y si existió una intención de provocar lesiones o si se trató de una conducta imprudente.