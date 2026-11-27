Osvaldo Granados se refirió a la nueva carta orgánica del BCRA y a las recientes medidas financieras. En su columna para Radio Panorama también analizó el escenario político y los posibles movimientos dentro del peronismo de cara al futuro.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados consideró que los cambios en la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) representan un paso fundamental para generar previsibilidad y tranquilidad en la economía. Así lo expresó este viernes durante su habitual columna en Radio Panorama, donde también analizó las últimas decisiones económicas y el panorama político nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El Banco Central pasó a tener una nueva carta orgánica que prohíbe dar adelantos transitorios a los gobiernos de turno. La misión es defender la moneda, no se puede emitir, de lo contrario, se va preso. Creo que va a ser bastante difícil de cambiar en el futuro, es significativo. El cambio en el Banco Central es fundamental para dar tranquilidad, la economía sigue su curso aunque ahora le dio paso a la política", sostuvo.

En relación con las medidas financieras recientes, Granados mencionó la suspensión de las PASO y las decisiones adoptadas por el Banco Central para fortalecer su capacidad de intervención en el mercado cambiario.

"Se votaron otras cosas como la suspensión de las PASO y ayer el Banco Central decidió tomar medidas. Economía le daba poder de fuego con un bono atado al tipo de cambio y son 3 mil millones de dólares. Con esto, el BCRA niveló un poco la cosa", explicó.

El escenario político y la interna peronista

Durante su análisis, el columnista también se refirió a las posibles reconfiguraciones dentro del oficialismo y a los movimientos que comienzan a perfilarse en el peronismo tras la eliminación de las elecciones primarias.

"Una vez eliminadas las PASO, va a haber que ordenar el panteón oficialista", planteó.

En ese contexto, mencionó las diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y señaló que también empiezan a aparecer señales sobre posibles respaldos de cara a una futura interna partidaria.

"Hay dos cosas que son importantes: una que Cristina le dijo a varias personas que está harta de que Kicillof camine sobre su cadáver. Pero en el Grupo Octubre, Víctor Santa María dijo que en la interna peronista va a apoyar a Sergio Uñac. Es rarísimo que dejen de lado a Sergio Massa. Esto recién empieza, pero hay que ir atando cabos", concluyó Granados.