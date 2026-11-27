El piloto argentino vuelve a la actividad este viernes en el circuito de Lusail, por la penúltima fecha de la temporada 2026. Llega motivado después de conseguir un destacado sexto puesto en Las Vegas y buscará continuar sumando puntos con Alpine.

Hoy 07:32

Franco Colapinto tendrá este viernes una nueva oportunidad de demostrar su buen momento en la Fórmula 1 cuando salga a pista para disputar las primeras prácticas libres del Gran Premio de Qatar. La actividad se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, escenario de la vigésima segunda fecha del campeonato mundial.

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El argentino llega con buenas sensaciones después de su actuación en Las Vegas, donde consiguió el sexto puesto y sumó ocho puntos, su mejor resultado de la temporada. De esta manera, alcanzó las 35 unidades y se ubica en el duodécimo lugar del campeonato de pilotos. Ahora, buscará trasladar ese rendimiento a un trazado que todavía le resulta esquivo: en sus anteriores presentaciones no pudo sumar puntos.

El cronograma del viernes tendrá dos sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica comenzará a las 10.30 (hora argentina) y se extenderá hasta las 11.30, mientras que la segunda tanda se disputará entre las 14 y las 15. Ambas serán fundamentales para que Colapinto y Alpine encuentren la mejor puesta a punto del monoplaza.

La actividad continuará el sábado 28 de noviembre con la tercera práctica libre, desde las 11.30, y la clasificación, prevista para las 15. Finalmente, el domingo 29 se correrá el Gran Premio de Qatar, a partir de las 13, en una competencia pactada a 57 vueltas.

Dónde ver el GP de Qatar: todas las sesiones del fin de semana podrán seguirse en Argentina a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

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