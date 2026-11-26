El proyecto de Elon Musk busca utilizar energía solar para procesar información y responder a la creciente demanda de inteligencia artificial.

Hoy 18:04

Estados Unidos autorizó a SpaceX, la compañía de Elon Musk, a desplegar hasta un millón de satélites alrededor de la Tierra para construir centros de datos en el espacio. El ambicioso proyecto, denominado Starmind, apunta a aprovechar la energía solar para procesar información y satisfacer la creciente demanda de capacidad informática de los sistemas de inteligencia artificial.

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La aprobación fue anunciada este miércoles por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) y constituye la primera autorización de este tipo. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos de astrónomos, organizaciones ambientalistas y empresas competidoras.

Según informó la BBC, el presidente de la FCC, Brendan Carr, sostuvo que la iniciativa permitirá ampliar la infraestructura informática necesaria para el crecimiento económico y el liderazgo tecnológico estadounidense.

Por su parte, Musk celebró la autorización a través de su cuenta de X: “Muchas gracias. Esto será un gran activo para Estados Unidos y el mundo”.

Cómo funcionarán los centros de datos de SpaceX en el espacio

El proyecto Starmind contempla el despliegue de satélites equipados con sistemas informáticos capaces de procesar grandes cantidades de información mediante energía solar.

Los dispositivos operarán a una altura de entre 500 y 2.000 kilómetros sobre la superficie terrestre y se comunicarán con la constelación de Starlink para transmitir los resultados a la Tierra.

Desde SpaceX sostienen que esta arquitectura permitirá responder de manera más económica y energéticamente eficiente a las necesidades de la industria de la inteligencia artificial.

La propuesta busca trasladar al espacio parte de la infraestructura que actualmente requiere la construcción de centros de datos terrestres, instalaciones que demandan enormes cantidades de electricidad, agua para refrigeración y grandes extensiones de terreno. Además, estos emprendimientos enfrentan resistencia de comunidades cercanas.

Cuándo comenzarán los lanzamientos

De acuerdo con las condiciones establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones, SpaceX deberá cumplir con un cronograma progresivo para desplegar la constelación.

La empresa tiene previsto lanzar el primer satélite de Starmind en 2027. Sin embargo, la autorización establece que deberá comenzar formalmente el despliegue antes de noviembre de 2033.

Para noviembre de 2035 tendrá que haber colocado en órbita el 10% de la constelación, mientras que para noviembre de 2038 deberá alcanzar el 50%.

La autorización para desplegar un millón de dispositivos no significa necesariamente que la compañía vaya a utilizar la totalidad de ese cupo.

Cuáles son los riesgos de poner un millón de satélites en órbita

Una de las principales preocupaciones de la comunidad científica está relacionada con el impacto que podría tener semejante cantidad de dispositivos sobre las observaciones astronómicas.

Actualmente, Starlink ya cuenta con más de 10.000 satélites y su presencia generó cuestionamientos entre investigadores por las interferencias que producen en el estudio del universo.

La Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS) manifestó su rechazo a la decisión de la FCC y advirtió que la nueva constelación podría perjudicar décadas de inversión pública en instalaciones astronómicas, además de afectar la capacidad de los científicos y del público general para observar el cielo nocturno.

El organismo también señaló que los satélites proyectados serán más grandes y, por lo tanto, más brillantes. Por sus características, podrían permanecer visibles durante períodos más prolongados e interferir con las observaciones desde la superficie terrestre.

Otro de los riesgos es el aumento de las posibilidades de colisiones en el espacio. La creciente concentración de dispositivos en órbita terrestre baja incrementa las probabilidades de accidentes que podrían dañar otros satélites, generar basura espacial y provocar la caída de materiales hacia la Tierra.

A estas preocupaciones se suman los desafíos técnicos y económicos. Aunque la construcción de centros de datos orbitales parece técnicamente viable, todavía debe determinarse si será conveniente llevar adelante una infraestructura de semejante magnitud.