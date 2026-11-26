El Gobierno de Santiago del Estero anunció el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre.

Hoy 15:11

El Gobierno de Santiago del Estero confirmó la fecha de pago de los sueldos correspondientes al mes de noviembre para los trabajadores de la administración pública provincial.

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Según se informó oficialmente, los haberes estarán disponibles el lunes 30 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana.

La medida alcanza a todo el personal de la administración pública provincial, que podrá disponer de sus salarios desde el horario establecido.