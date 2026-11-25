La defensa del abogado y empresario santiagueño, de 78 años, presentó el pedido ante la Justicia de Control y Garantías. La causa se inició tras una denuncia realizada por la madre de la adolescente.

Hoy 20:19

La investigación por el presunto abuso sexual de una adolescente de 13 años en Santiago del Estero sumó una nueva instancia judicial. La defensa del abogado y empresario santiagueño de 78 años señalado en la denuncia presentó este miércoles 25 de noviembre un pedido de eximición de prisión ante la Justicia de Control y Garantías.

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La solicitud fue realizada por el abogado Rolando Federico Pettinicchi, representante legal del denunciado. El planteo deberá ser evaluado por la Justicia, que tendrá que determinar si corresponde conceder el beneficio. Hasta el momento, no trascendió una resolución sobre la presentación.

El caso tomó estado público luego de que una mujer de 34 años denunciara que su hija había sido víctima de un presunto abuso sexual. La presentación fue realizada el lunes 23 de noviembre, cerca de las 14.30, en la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 17 Oeste, y dio inicio a una investigación sobre un episodio que habría ocurrido en una vivienda de la ciudad Capital.

De acuerdo con el relato de la madre, el empresario habría establecido un vínculo de confianza con la adolescente mediante la compra de mercadería y la entrega de distintos regalos. Entre los obsequios mencionados en la denuncia figuran un televisor, un horno eléctrico, una bicicleta y un teléfono celular.

La mujer sostuvo que, en una oportunidad, su hija acudió al domicilio del hombre para devolverle unos anteojos que este había olvidado. Según la denuncia, el abogado le entregó 20.000 pesos como recompensa y posteriormente le ofreció un vaso de agua. La adolescente habría perdido el conocimiento después de beberlo y, al recuperarlo, advirtió una situación que luego relató a sus padres.

La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, con intervención de la fiscal Daniela Yslas. Entre las primeras medidas dispuestas se encuentran la evaluación médica de la adolescente y su asistencia psicológica. Mientras avanzan las actuaciones, la Justicia deberá resolver el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del empresario