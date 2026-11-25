La muestra se realizará este sábado 28 de noviembre, desde las 21, en Sixto Espacio Cultural. La entrada será un alimento no perecedero y habrá un reconocimiento especial a la trayectoria de Alberto Eduardo Rodríguez Garnier.

Hoy 18:49

El Foto Club de Santiago del Estero invita a la comunidad a participar de su Segunda Exposición Fotográfica, una propuesta cultural que reunirá el talento y la creatividad de fotógrafos y aficionados de la provincia.

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La actividad se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 21 horas, en Sixto Espacio Cultural, ubicado en avenida Belgrano Sur 1991, en la ciudad Capital.

La muestra busca acercar al público a las historias, emociones y diferentes miradas que se esconden detrás de cada imagen, compartiendo la pasión por la fotografía y el trabajo de los artistas participantes.

Además, el encuentro tendrá un fin solidario, ya que el valor de la entrada consistirá en un alimento no perecedero.

Durante la jornada también se realizará un reconocimiento a la trayectoria de Alberto Eduardo Rodríguez Garnier, en homenaje a su recorrido en el ámbito fotográfico.

De esta manera, el Foto Club propone una noche para disfrutar del arte, conocer distintas perspectivas fotográficas y colaborar con una iniciativa solidaria.