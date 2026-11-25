Los últimos datos del INDEC reflejaron una leve recuperación interanual en los autoservicios mayoristas y los centros comerciales, aunque los tres sectores registraron caídas respecto de agosto.
El consumo en la Argentina continúa mostrando señales de debilidad, con comportamientos dispares entre los distintos canales comerciales. Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados cayeron un 3% interanual en septiembre, mientras que los autoservicios mayoristas y los centros de compras registraron leves mejoras.
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Con este resultado, los supermercados acumularon nueve meses consecutivos de caídas interanuales y cerraron el período comprendido entre enero y septiembre de 2026 con una contracción del 2,9% respecto del mismo período del año anterior.
La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre de 2025, cuando las ventas crecieron un 0,5%. En tanto, en la comparación desestacionalizada con agosto, el indicador retrocedió un 0,9%, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una disminución del 0,4%.
A precios corrientes, la facturación de los supermercados alcanzó los $2,45 billones, lo que representó un incremento nominal del 25% frente a septiembre de 2025. Sin embargo, en términos reales, las ventas volvieron a registrar una caída.
Entre los grupos de artículos que presentaron los mayores incrementos nominales interanuales se destacaron carnes (37,3%), verdulería y frutería (33,2%) e indumentaria, calzado y textiles para el hogar (28,6%).
En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 40,7% de la facturación, seguidas por las tarjetas de débito (24,2%), el efectivo (17,6%) y otros medios de pago (17,6%). Por su parte, el ticket promedio alcanzó los $38.059.
A diferencia de los supermercados, las ventas en los autoservicios mayoristas crecieron un 1% interanual en septiembre y dejaron atrás siete meses consecutivos de resultados negativos.
Se trató de la segunda variación interanual positiva registrada durante 2026, luego del incremento del 1,3% observado en enero. Pese a esta recuperación, el sector todavía acumula una contracción del 2,5% durante los primeros nueve meses del año.
En la comparación desestacionalizada con agosto, las ventas disminuyeron un 0,5%, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó una baja del 0,2%.
La facturación nominal de los mayoristas alcanzó los $371.934,3 millones, con un incremento interanual del 29,2%. Los mayores aumentos a precios corrientes correspondieron a verdulería y frutería (45,4%), carnes (41,2%), almacén (39,1%) y lácteos (35,4%).
En este segmento, los medios de pago alternativos, como las transferencias y los códigos QR, encabezaron la participación en la facturación con un 33,6%, mientras que el ticket promedio se ubicó en $48.405.
Los centros de compras registraron un incremento interanual del 0,3% en sus ventas a precios constantes durante septiembre. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses del año mostró una caída del 1,1%.
Respecto de agosto, las ventas retrocedieron un 0,8% en la medición desestacionalizada, mientras que la serie tendencia-ciclo permaneció sin variaciones.
La facturación total de los centros comerciales alcanzó los $582.214 millones, lo que representó un crecimiento nominal del 19,3% respecto del mismo mes de 2025.
Los informes del INDEC también reflejaron una disminución del personal ocupado en ambos sectores comerciales.
En septiembre, los supermercados registraron 95.067 trabajadores, un 4,5% menos que en el mismo mes del año anterior. En tanto, los autoservicios mayoristas contabilizaron 12.667 empleados, lo que representó una caída interanual del 7,4%.