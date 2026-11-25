Los últimos datos del INDEC reflejaron una leve recuperación interanual en los autoservicios mayoristas y los centros comerciales, aunque los tres sectores registraron caídas respecto de agosto.

Hoy 18:22

El consumo en la Argentina continúa mostrando señales de debilidad, con comportamientos dispares entre los distintos canales comerciales. Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados cayeron un 3% interanual en septiembre, mientras que los autoservicios mayoristas y los centros de compras registraron leves mejoras.

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Con este resultado, los supermercados acumularon nueve meses consecutivos de caídas interanuales y cerraron el período comprendido entre enero y septiembre de 2026 con una contracción del 2,9% respecto del mismo período del año anterior.

La última variación interanual positiva se había registrado en diciembre de 2025, cuando las ventas crecieron un 0,5%. En tanto, en la comparación desestacionalizada con agosto, el indicador retrocedió un 0,9%, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una disminución del 0,4%.

A precios corrientes, la facturación de los supermercados alcanzó los $2,45 billones, lo que representó un incremento nominal del 25% frente a septiembre de 2025. Sin embargo, en términos reales, las ventas volvieron a registrar una caída.

Entre los grupos de artículos que presentaron los mayores incrementos nominales interanuales se destacaron carnes (37,3%), verdulería y frutería (33,2%) e indumentaria, calzado y textiles para el hogar (28,6%).

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 40,7% de la facturación, seguidas por las tarjetas de débito (24,2%), el efectivo (17,6%) y otros medios de pago (17,6%). Por su parte, el ticket promedio alcanzó los $38.059.

Los mayoristas cortaron una racha de siete meses consecutivos de caída

A diferencia de los supermercados, las ventas en los autoservicios mayoristas crecieron un 1% interanual en septiembre y dejaron atrás siete meses consecutivos de resultados negativos.

Se trató de la segunda variación interanual positiva registrada durante 2026, luego del incremento del 1,3% observado en enero. Pese a esta recuperación, el sector todavía acumula una contracción del 2,5% durante los primeros nueve meses del año.

En la comparación desestacionalizada con agosto, las ventas disminuyeron un 0,5%, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó una baja del 0,2%.

La facturación nominal de los mayoristas alcanzó los $371.934,3 millones, con un incremento interanual del 29,2%. Los mayores aumentos a precios corrientes correspondieron a verdulería y frutería (45,4%), carnes (41,2%), almacén (39,1%) y lácteos (35,4%).

En este segmento, los medios de pago alternativos, como las transferencias y los códigos QR, encabezaron la participación en la facturación con un 33,6%, mientras que el ticket promedio se ubicó en $48.405.

Las ventas en los shoppings también registraron una leve recuperación

Los centros de compras registraron un incremento interanual del 0,3% en sus ventas a precios constantes durante septiembre. Sin embargo, el acumulado de los primeros nueve meses del año mostró una caída del 1,1%.

Respecto de agosto, las ventas retrocedieron un 0,8% en la medición desestacionalizada, mientras que la serie tendencia-ciclo permaneció sin variaciones.

La facturación total de los centros comerciales alcanzó los $582.214 millones, lo que representó un crecimiento nominal del 19,3% respecto del mismo mes de 2025.

El empleo cayó en supermercados y mayoristas

Los informes del INDEC también reflejaron una disminución del personal ocupado en ambos sectores comerciales.

En septiembre, los supermercados registraron 95.067 trabajadores, un 4,5% menos que en el mismo mes del año anterior. En tanto, los autoservicios mayoristas contabilizaron 12.667 empleados, lo que representó una caída interanual del 7,4%.