En Argentina, los consumidores tienen derechos claros en cuanto a devoluciones de productos. Según la Ley de Defensa del Consumidor, los clientes pueden solicitar devoluciones en ciertas condiciones específicas.

Hoy 18:02

En Argentina, el tema de las devoluciones ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente con el auge del comercio electrónico. Desde la aprobación de la Ley de Defensa del Consumidor en 1993, se establecieron derechos fundamentales para los consumidores que buscan protegerse en sus compras.

Una de las principales disposiciones de esta ley es que los consumidores tienen derecho a devolver productos en un plazo de 10 días si el artículo presenta defectos de fabricación. Esta norma otorga seguridad al comprador, asegurando que no sea perjudicado por fallas en los productos adquiridos.

Además, en el caso de productos que no cumplan con las características o especificaciones ofrecidas por el vendedor, el consumidor puede solicitar la devolución del dinero o el cambio del artículo. Este derecho se aplica tanto a compras en tiendas físicas como en línea, lo que refuerza la protección del usuario.

Es importante destacar que el plazo de devolución puede variar dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, en el caso de alimentos perecederos, la devolución no es aplicable una vez que el producto ha sido abierto. Sin embargo, los consumidores aún pueden exigir garantías si el producto no cumple con los estándares de calidad.

Las empresas están obligadas a informar claramente sobre sus políticas de devoluciones. La falta de claridad en esta información puede llevar a sanciones por parte de la Secretaría de Comercio. Por lo tanto, es fundamental que los consumidores se informen sobre las condiciones específicas al realizar una compra.

Finalmente, es crucial que los consumidores guarden sus comprobantes de compra, ya que son necesarios para llevar a cabo cualquier proceso de devolución. Sin un recibo, es posible que se vean limitadas sus opciones de reclamo, lo que podría resultar en la pérdida de sus derechos.