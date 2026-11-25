El Consejo Interuniversitario Nacional envió una carta a diputados y senadores para reclamar que se incorporen los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

Hoy 17:54

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) envió una carta a diputados y senadores para advertir sobre la situación financiera de las universidades públicas y reclamar modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027. En el documento, los rectores alertaron que, si no se incorporan los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, las instituciones no podrán sostener su funcionamiento durante el próximo año.

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“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento. Salarios completamente desactualizados, becas congeladas hace dos años, presupuesto de funcionamiento insuficiente y parálisis total de inversión en obras y equipamiento tecnológico”, expresaron en la presentación.

El organismo que reúne a las autoridades de las universidades nacionales también señaló que el desfinanciamiento progresivo de los últimos años deterioró las capacidades del sistema universitario y calificó el escenario como inédito por su complejidad.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

En la carta, los rectores recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada en dos oportunidades, incluso después del veto presidencial.

Por ese motivo, reclamaron que el proyecto presupuestario sea modificado durante su tratamiento legislativo para garantizar los fondos contemplados en la normativa.

“De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”, sostuvieron.

Además, pidieron a los legisladores que tengan en cuenta el impacto de sus decisiones sobre los estudiantes actuales y las próximas generaciones.

La disputa también avanza en la Justicia

El reclamo institucional se produce mientras continúa la discusión judicial por la aplicación de la ley.

Este miércoles, el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la ejecución de la norma a la disponibilidad de recursos presupuestarios, es inconstitucional.

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se confirme el fallo de primera instancia que ordenó la implementación inmediata de la ley.

La controversia comenzó después de que el presidente Javier Milei vetara la normativa mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto y ratificaron la ley con una mayoría de dos tercios.

Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la norma, aunque condicionó su aplicación efectiva a la existencia de partidas presupuestarias. Esa disposición fue declarada inconstitucional en octubre por el juez Martín Cormick, tras un amparo colectivo presentado por el CIN, 49 universidades nacionales y docentes, además de una acción impulsada por la Universidad de Buenos Aires.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá resolver sobre ese fallo, mientras el Congreso avanza con el debate del Presupuesto 2027.