En diálogo con Noticiero 7, la licenciada en Economía explicó el impacto de la contracción de la actividad sobre el empleo, analizó la suba del dólar y del riesgo país y advirtió sobre las posibles consecuencias en los precios.

Hoy 16:42

Tras conocerse los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la licenciada en Economía Paula Pía Ariet analizó en diálogo con Noticiero 7 el escenario económico de la Argentina, las consecuencias de la recesión sobre el mercado laboral y la incertidumbre generada por la suba del dólar y del riesgo país.

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La especialista explicó que, si bien el indicador registró un crecimiento mensual, los datos permiten estimar una nueva contracción trimestral de la economía. No obstante, aclaró que en diciembre se conocerán las cifras definitivas del Producto Bruto Interno (PBI).

“Cuando tenemos dos trimestres de caída, se dice que estamos en recesión”, explicó Ariet, quien señaló que los números reflejan una situación que ya se percibía en la actividad cotidiana de diferentes sectores productivos.

En ese sentido, la economista advirtió sobre las diferencias entre los sectores que muestran un crecimiento y aquellos que atraviesan dificultades. “Los sectores que crecen en la Argentina demandan poca cantidad de personas con salarios altos”, indicó.

En contrapartida, señaló que la industria, la construcción y los servicios se encuentran entre los rubros más afectados por la caída de la actividad, pese a ser sectores que demandan una importante cantidad de trabajadores.

Al referirse a las dificultades que atraviesa la economía, Ariet sostuvo que “el problema fundamental es la caída en el nivel de consumo” y vinculó esta situación con la escasa generación de empleo en los sectores que actualmente registran un crecimiento.

La suba del dólar y el riesgo país

Durante la entrevista, la especialista también analizó la reacción de los mercados financieros y explicó que, ante escenarios de inestabilidad, aumenta la búsqueda de refugio en la moneda estadounidense. Asimismo, relacionó el incremento del riesgo país con la incertidumbre de los tenedores de bonos respecto del cumplimiento de los compromisos de deuda.

Consultada sobre las medidas que podría implementar el Gobierno nacional, Ariet consideró fundamental que cualquier iniciativa cuente con el respaldo económico necesario para evitar recurrir a la emisión monetaria, ya que, según advirtió, esto podría agravar la situación.

Finalmente, se refirió al posible impacto de la suba del dólar sobre la inflación y explicó que las variaciones del tipo de cambio, las tarifas, los combustibles y los salarios pueden trasladarse a los precios.

“Si empieza a aumentar el tipo de cambio lo va a ver reflejado después en los precios”, advirtió la economista, quien también destacó la importancia de las expectativas de la población frente a la incertidumbre cambiaria.