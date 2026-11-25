El planteo fue presentado por el abogado defensor, luego de que la Fiscalía solicitara su detención en una causa por presunto abuso sexual y grooming contra una adolescente de 14 años. La investigación busca determinar si hubo otras víctimas.

Hoy 07:14

Un entrenador de fútbol femenino infantil, de 25 años, presentó un pedido de eximición de prisión luego de que la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual solicitara su detención en el marco de una investigación por presunto abuso sexual y grooming contra una jugadora de 14 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada por el abogado defensor, Luis Rodríguez, quien busca que su representado permanezca en libertad mientras avanza el proceso judicial. Ahora, la Justicia deberá resolver el planteo y definir la situación procesal del acusado, domiciliado en el barrio Villa del Carmen.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer de 37 años, residente en el barrio Aeropuerto, quien se presentó en la Comisaría 49 y acusó al entrenador de haber abusado de su hija durante un viaje a la provincia de Santa Fe, donde la adolescente había participado de un torneo junto a su equipo.

Según consta en la presentación, la madre tomó conocimiento de la situación después de revisar el teléfono celular de la menor. Allí habría encontrado capturas de conversaciones y otros elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia.

A partir de esos datos, la Fiscalía solicitó la detención del entrenador, mientras que la defensa presentó el pedido de eximición para evitar que quede privado de la libertad durante el desarrollo de las medidas procesales.

La investigación también busca establecer si existen otras posibles víctimas. En ese sentido, los investigadores analizan los chats aportados por la madre de la adolescente y realizan peritajes sobre las conversaciones incorporadas al expediente para determinar si el acusado habría mantenido contactos o conductas similares con otras jugadoras.

La resolución sobre el pedido de eximición de prisión y el avance de las medidas investigativas serán determinantes para establecer los próximos pasos de la causa.