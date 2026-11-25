Natalie Weber contó en su programa que Natalia Brucki, esposa de Migliore, se habría molestado por la actitud del exfutbolista durante una salida nocturna con la hija de Ricardo Fort.

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Un video de Pablo Migliore junto a Marta Fort en un boliche generó repercusiones y habría provocado un conflicto en la pareja del exarquero. Las imágenes, registradas durante una salida de integrantes de MasterChef Celebrity al Tropitango, despertaron rumores en las redes sociales y motivaron la reacción de Natalia Brucki, su esposa.

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La situación fue comentada en Intrusos, el programa de América TV, donde la periodista Natalie Weber contó que la pareja de Migliore no habría tomado bien la cercanía que se observó entre el exfutbolista y la hija de Ricardo Fort.

“Está a las patadas con la mujer”, aseguró Weber al describir el momento que atravesaría el exarquero en su casa. Además, hizo hincapié en un gesto que llamó particularmente la atención: en medio de la conversación con Marta, Migliore simuló quitarse la alianza y arrojarla.

“Como que se olvidó que está casado”, comentó la panelista al analizar las imágenes que circularon en las redes sociales.

Quién es la esposa de Pablo Migliore y cuánto llevan juntos

Natalia Brucki y Pablo Migliore están en pareja desde hace 18 años y tienen dos hijos en común, Santino y Vito. El exarquero también es padre de Tomás, fruto de una relación anterior.

Además de su vida familiar, ambos comparten proyectos laborales. Brucki trabaja como fotógrafa de fútbol y tiene una marca de indumentaria femenina en Ramos Mejía junto a una socia.

Según contaron en Intrusos, el contexto familiar habría hecho que las imágenes del boliche generaran mayor repercusión en la pareja.

La salida había comenzado con una cena organizada por Rocío Robles en la casa de Luck Ra, donde se reunieron varios participantes de MasterChef Celebrity. Luego, el grupo se trasladó en un colectivo festivo hasta el Tropitango, en General Pacheco, donde se presentaba Hernán Coronel, cantante de Mala Fama y compañero del reality.

Fue durante esa noche cuando Migliore apareció en distintos videos junto a Marta Fort. En uno de los momentos registrados se lo vio tomándola de la cintura mientras conversaban y realizando el gesto de quitarse la alianza.

Qué dijo Marta Fort sobre los rumores con el exarquero

Ante la repercusión de las imágenes, Marta Fort fue consultada por un cronista de Intrusos y negó cualquier vínculo sentimental con el exfutbolista.

“No. Es un cague de risa. Cero. Estoy soltera, chicos, déjenme estar soltera”, respondió la influencer, quien también utilizó sus redes sociales para aclarar lo sucedido.

En una de sus historias de Instagram, fue todavía más contundente: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo. Es un cag... de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”.

La hija de Ricardo Fort había confirmado recientemente su separación del empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez, con quien mantuvo una relación de aproximadamente tres meses.

Por su parte, la periodista Paula Varela aportó otra explicación sobre el gesto de Migliore con su alianza. Según contó en el programa, el exarquero habría estado haciendo una broma dirigida a las personas que se encontraban debajo del escenario, mientras decía que “Martita está soltera” y simulaba quitarse el anillo.