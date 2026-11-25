El director de la consultora Zentrix analizó el atraso cambiario, la caída de la actividad y el endeudamiento de los hogares. Además, advirtió sobre el deterioro del consumo y compartió los resultados de su último relevamiento en diálogo con Libertad de Opinión.

25/11/2026

La economía argentina atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída de la actividad, las dificultades para sostener las reservas y el deterioro de los ingresos familiares. Así lo analizó el economista Claudio Montiel, director de la consultora Zentrix, durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, donde también se refirió a las perspectivas para los próximos meses.

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Al repasar las principales variables económicas, Montiel señaló que uno de los problemas centrales es el atraso cambiario y consideró que el dólar deberá aumentar para recuperar un valor de equilibrio. En ese sentido, estimó que, según el tipo de cálculo utilizado, el tipo de cambio debería ubicarse entre los 2.000 y 2.100 pesos.

También advirtió sobre la situación de sectores como el comercio, la industria y la construcción, que, según explicó, acumulan alrededor de dos años de caída y concentran una parte importante del empleo y de las pequeñas y medianas empresas del país.

Uno de los datos más preocupantes que compartió surgió del relevamiento mensual de su consultora. Al consultar a las personas hasta qué fecha del mes llegan con sus ingresos, el porcentaje que manifestó no poder cubrir todos sus gastos pasó del 32,2% en enero al 67,7% en octubre. “Se duplicó la cantidad de gente que no llega a fin de mes”, sostuvo.

El economista vinculó esta situación con el crecimiento del endeudamiento de los hogares, el uso de tarjetas de crédito y los préstamos informales para cubrir gastos cotidianos. Además, aseguró que millones de personas quedaron fuera del sistema financiero por no poder afrontar sus deudas.

Respecto de las perspectivas, Montiel anticipó que el malestar social podría profundizarse hacia fin de año, principalmente por la pérdida de ingresos, la caída del consumo y los despidos. También planteó la necesidad de mejorar los ingresos familiares, las paritarias y la rentabilidad de las pymes para acompañar el proceso de ajuste fiscal.

Por otra parte, se refirió a los niveles de morosidad y explicó que, aunque los incumplimientos en los bancos mostraron una reducción respecto de los picos anteriores, las billeteras virtuales y las tarjetas no bancarias continúan registrando dificultades importantes en el cobro de sus préstamos.

Finalmente, adelantó que la consultora ya comenzó un nuevo relevamiento centrado en el escenario político de cara a 2027, con preguntas sobre posibles candidatos, intención de voto y distintos escenarios electorales. Los detalles de su análisis económico y las respuestas sobre el panorama político fueron parte de su entrevista con Libertad de Opinión.