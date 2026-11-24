La víctima, de 33 años, denunció que su expareja y el hermano de este irrumpieron durante la madrugada en su vivienda del barrio Villa Nueva y la golpearon en la cabeza. Ambos sospechosos fueron detenidos este martes por orden judicial.

Hoy 22:21

Dos hermanos, de 30 y 26 años, fueron detenidos en la ciudad de La Banda, acusados de agredir físicamente a una mujer de 33 años con una cadena durante un violento episodio ocurrido en su vivienda del barrio Villa Nueva.

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El hecho salió a la luz luego de que la víctima radicara una denuncia el pasado jueves. Según manifestó, durante la madrugada fue sorprendida en su propio domicilio por su expareja y el hermano de este, quienes la habrían atacado con un elemento contundente y le provocaron lesiones en la cabeza.

A partir de la denuncia y de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de los dos sospechosos y gestionó la correspondiente orden judicial.

Los detuvieron en el barrio Villa Nueva

El procedimiento se concretó durante la mañana de este martes, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 13, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4, se trasladaron hasta un inmueble ubicado sobre calle Manuel Elordi, en el mismo barrio donde reside la denunciante.

En el lugar, los uniformados fueron atendidos por el propietario de 52 años, quien, luego de conocer los motivos del procedimiento, autorizó el ingreso de la comisión policial.

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos localizaron y detuvieron a los dos hermanos, quienes fueron trasladados a la dependencia policial.

Ambos quedaron alojados a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del ataque, en el marco de una causa por el supuesto delito de lesiones leves calificadas.