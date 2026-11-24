El procedimiento se realizó en inmediaciones del pasaje Castro y la peatonal Absalón Rojas. El hombre, de 29 años, tenía seis envoltorios con estupefacientes y quedó alojado en calidad de aprehendido por disposición de la Fiscalía.

Hoy 21:16

Un hombre de 29 años que se desempeña como limpiavidrios fue detenido durante un procedimiento policial en pleno centro de Santiago del Estero, luego de que efectivos encontraran entre sus pertenencias varios envoltorios con cocaína y marihuana.

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El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del pasaje Castro y la peatonal Absalón Rojas, donde personal de Patrulla Urbana identificó al sujeto y advirtió que llevaba elementos sospechosos entre sus pertenencias.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron la intervención de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas correspondientes para determinar qué sustancias contenían los envoltorios.

Seis envoltorios con estupefacientes

Tras las pruebas de campo y el pesaje, se estableció que el hombre tenía cuatro envoltorios de cocaína, con un peso total de 1,07 gramos, y otros dos envoltorios de marihuana, que alcanzaron los 1,85 gramos.

El procedimiento fue informado a la fiscal interviniente, quien dispuso el secuestro de las sustancias y que el sospechoso quedara alojado en calidad de aprehendido y a disposición de la Justicia.