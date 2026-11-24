El entrenador Abel Ferreira decidió preservar a sus principales figuras en el compromiso ante Chapecoense, a cuatro días de la definición continental en Montevideo.

Hoy 20:52

A cuatro días de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, Palmeiras sufrió una contundente derrota por 3-0 frente a Chapecoense, en el marco de la fecha 37 del Brasileirao.

Tras perder ante Flamengo y quedarse sin posibilidades de conquistar el campeonato brasileño, el entrenador Abel Ferreira decidió preservar a sus principales figuras y afrontar el compromiso con una formación integrada por suplentes y juveniles.

En total, 16 futbolistas quedaron al margen de la convocatoria, entre ellos los argentinos José Manuel López, Alexander Barboza y Agustín Giay, además de Gustavo Gómez, Andreas Pereira, Ramón Sosa y Vitor Roque.

El conjunto brasileño no pudo hacer pie ante Chapecoense, que se impuso gracias a los goles de Camilo, Max Alves y Miguel Carvalho. El dueño de casa, que ya había consumado su descenso, disputó su último encuentro como local en la máxima categoría durante 2026.

Además, en la previa del décimo aniversario de la tragedia aérea ocurrida en Colombia, Chapecoense homenajeó a los tres futbolistas sobrevivientes: Alan Ruschel, Helio Neto y Jackson Follmann, aunque este último no estuvo presente.

Ahora, Palmeiras centrará toda su atención en la final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado 28 de noviembre en Montevideo, donde Estudiantes buscará volver a conquistar el máximo certamen continental.