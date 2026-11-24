Un violento temporal azotó durante la madrugada a Fortín Inca, en el departamento Belgrano, y provocó importantes daños materiales. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Hoy 20:14

La madrugada de este martes 24 de noviembre quedó marcada por el miedo y la angustia en Fortín Inca, departamento Belgrano. Alrededor de las 4 de la mañana, un violento temporal azotó la localidad con fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y aproximadamente 80 milímetros de lluvia en poco tiempo.

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El fenómeno, que fue descripto por vecinos como un tornado por la intensidad de los vientos, golpeó con fuerza el casco urbano y provocó importantes daños materiales en distintos sectores de la localidad.

Entre las consecuencias se registraron voladuras de techos en viviendas, con entre cinco y seis familias afectadas, paredes de ladrillo derrumbadas, árboles arrancados o desgajados y la caída de postes y cables. También se reportaron destrozos en espacios públicos.

Pese a la violencia del temporal y a la magnitud de los daños, hubo un dato que llevó tranquilidad a la comunidad: no se registraron personas lesionadas.

“Fue miedo, fue angustia, fue un susto terrible para las familias, pero gracias a Dios todos bien. Hoy estamos tristes por lo material, pero agradecidos porque estamos bien. Gracias a todos los que ayudan. De a poco nos vamos a levantar”, expresaron desde la localidad al reflejar lo vivido durante la madrugada.

Por su parte, el comisionado Omar Llanos informó sobre el alcance de los daños en las viviendas y los espacios públicos. Desde las primeras horas de la mañana, empleados municipales, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 21, personal policial y de Defensa Civil trabajan en el lugar para asistir a las familias damnificadas, despejar las zonas comprometidas y evaluar las consecuencias del temporal.

Mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación, las familias afectadas intentan reconstruir sus viviendas y recuperar la normalidad después de una madrugada que dejó importantes daños materiales, pero que afortunadamente no terminó con consecuencias humanas.