La iniciativa establece un protocolo de prevención y asistencia ante situaciones de acoso y violencia en bares, boliches, hoteles y otros espacios. Además, se abordó el financiamiento de Incluir Salud y se aprobaron declaraciones de interés para diversas actividades, entre ellas el 22° aniversario de Diario Panorama.

Hoy 19:27

En la sesión ordinaria de hoy, conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que crea en Santiago del Estero el protocolo de acción urgente, prevención y asistencia denominado «Pregunta por Ángela».

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Los legisladores explicaron que la norma establece un sistema rápido y confidencial de resguardo femenino y que conforme a los artículos 1º, 2º y 3º, el programa busca detectar y brindar asistencia inicial frente al acoso, la violencia física, sexual o psicológica y la presunta sumisión química, protegiendo la vida e integridad de las mujeres mediante un pedido discreto de ayuda. La ley alcanza —sin importar horario ni venta de alcohol— a bares, pubs, discotecas, hoteles, moteles, salones de fiestas y eventos temporales, permitiendo que la reglamentación sume otros espacios.

TRATO DIGNO, CONFIDENCIALIDAD Y NO REVICTIMIZACIÓN

Asimismo, puntualizaron que el artículo 4º garantiza un trato digno, confidencialidad y no revictimización, aclarando que la ayuda nunca estará condicionada a realizar una denuncia previa ni a pronunciar una frase exacta, respetando la voluntad de la afectada salvo emergencias o casos que involucren a niñas y adolescentes. En tanto, el artículo 5º establece que el Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación para coordinar el programa con las áreas de género, derechos humanos, salud y seguridad.

Por su parte, los artículos 6º y 7º obligan a los titulares de establecimientos y organizadores a exhibir visiblemente el mecanismo, brindar resguardo inicial y contar con personal capacitado de forma gratuita por la autoridad de aplicación y los municipios, otorgando el reconocimiento público «Sello Seguro» a quienes cumplan la norma. Asimismo, el artículo 8º institucionaliza la clave «Pregunta por Ángela» —sin excluir otras alertas— y delega en la reglamentación los procedimientos sanitarios y policiales.

Finalmente, los artículos 9º, 10º y 11º invitan a los municipios a adherir y firmar convenios de fiscalización, encomiendan campañas permanentes de difusión ciudadana y facultan al Poder Ejecutivo a reglamentar los aspectos operativos para su inmediata implementación provincial.

DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA Y RESPALDO AL SENADOR ZAMORA

La Cámara de Diputados expresó su beneplácito por la cuestión de privilegio planteada por el senador nacional Dr. Gerardo Zamora ante el Senado de la Nación en defensa de la salud pública, y manifestó su profundo rechazo al desfinanciamiento nacional del Programa Federal Incluir Salud.

La declaración advierte que el recorte de fondos deja en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas con discapacidad y titulares de pensiones no contributivas al interrumpir medicamentos, prótesis, traslados y tratamientos esenciales, remarcando que, si bien la Provincia sostiene su red sanitaria con recursos propios, el Estado Nacional no puede desentenderse de su obligación indelegable de garantizar el derecho a la salud.

DECLARAN DE INTERÉS OBRA HISTÓRICA SOBRE MAMA ANTULA

También se declaró de interés la presentación del libro "Correspondencia entre María Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula), Gaspar Juárez y Ambrosio Funes", investigado por Nunzia Locatelli y Cintia Suárez. La obra digital, de acceso libre en la biblioteca virtual de la UCSE, reúne y traduce por primera vez cartas inéditas conservadas en Roma, rescatando el vínculo espiritual e intelectual de estas figuras fundamentales de la historia santiagueña.

El evento se realizará este jueves 26 de noviembre a las 19:00 en el Salón Auditorio de la UCSE, con la presencia del Cardenal Vicente Bokalic, autor de la introducción.

LIBRO SOBRE ELPIDIO HERRERA Y LAS SACHAGUITARRAS

Asimismo, el cuerpo legislativo declaró de interés provincial la presentación de la obra "Elpidio Herrera y Las Sachaguitarras Atamisqueñas", escrita por su hijo, Manolo Herrera. A través de relatos, testimonios y un valioso registro de partituras y canciones, el libro recorre el origen y la creación de este emblemático instrumento de la identidad musical santiagueña. La presentación tiene lugar este 24 de noviembre, en el Patio de los Encuentros del Museo de las Sachaguitarras.

INICIATIVAS APROBADAS

En el ámbito cultural, se declaró de interés provincial y propició el reconocimiento al músico Santiago Alvarado por su logro en los 27º Latin Grammy en Las Vegas (12/11) y a Los Kijanos por sus 20 años de trayectoria en La Banda (22/11). También fueron distinguidos el espectáculo COROROCK: «El rock nacional se hace coro» en el Teatro 25 de Mayo (22/11), el encuentro «Latiendo Música 26» en la Legislatura (27/11), la «Noche Salamanquera» de la Academia «Zupay Salamanquero» en El Charco (27/11) y la «III Bienal Internacional de Folklore en Danza» en la provincia (14/12 al 21/12).

En literatura, recibieron igual distinción el libro «Método Científico Aplicado al Acompañante Terapéutico», de Noelia Mariel Alfano.

EDUCACIÓN

En el ámbito educativo, recibieron declaración de interés la obra musical «Herederos de la Industrial», de Juan José Pellicer, en honor a los egresados de las Escuelas Industriales; la inauguración de la Radio Escolar del Colegio Secundario N° 3 «República de Venezuela» de Herrera, departamento Avellaneda (25/11); y la obra literaria e histórica «El sueño que caminamos», del Colegio Fray Mamerto Esquiú de Tintina, departamento Moreno.

DEPORTES Y SALUD

En deportes, fueron declarados de interés los logros de los taekwondistas santiagueños del Seleccionado Argentino de Taekwon-Do ITF en los XVII Juegos Panamericanos de Barranquilla, Colombia (19/10 al 25/10); el Torneo de Fútbol Infantil Las Pulgas 2026 - Copa Madre de Ciudades VI Edición (20/11 al 23/11); el Campeonato Anual de Bochas Interprovincial en Villa Ojo de Agua (27/11 al 29/11); y la 31ª Edición del Torneo de Fútbol Lokito 2026 por el 34° aniversario de la Escuela de Fútbol Luis Valoy (03/12 al 06/12). Además, declaró de interés la Jornada «Entender para Atender» por el Día Internacional de la Discapacidad en el SUM legislativo (04/12).

ANIVERSARIOS E INSTITUCIONES

Finalmente, se declararon de interés provincial el 22° aniversario de Diario Panorama (20/11), propiciando su reconocimiento; el 93° aniversario de la fundación de Sumampa, departamento Quebrachos (20/11); y el 50° aniversario del Club Atlético Talleres de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini (28/11).