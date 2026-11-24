El Millonario busca reforzar su defensa de cara a la temporada 2027 y mantiene conversaciones avanzadas para sumar al joven marcador central.
River Plate comenzó a acelerar las gestiones de cara al próximo mercado de pases y mantiene negociaciones avanzadas con el Inter de Milán para incorporar a Tomás Palacios, actualmente a préstamo en Estudiantes de La Plata.
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El marcador central zurdo de 23 años ya dio su aprobación para sumarse al conjunto de Núñez, aunque todavía resta alcanzar un acuerdo entre las instituciones para concretar su llegada.
El club italiano cotizó al defensor en seis millones de euros, mientras que la dirigencia millonaria pretende negociar una cesión con opción de compra. Por su parte, Estudiantes cuenta con una cláusula para adquirir su ficha, aunque difícilmente pueda afrontar la operación.
Palacios atraviesa un destacado presente en el Pincha, donde disputó 35 encuentros durante 2026 y se consolidó como una pieza importante del equipo que este sábado enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.
Sus actuaciones también despertaron el interés de Lionel Scaloni, quien lo convocó en dos oportunidades durante el año. El defensor hizo su debut con la Selección Argentina en octubre, en la goleada por 7-0 ante Burkina Faso.
En paralelo, River también consultó por Mauro Coronel, defensor paraguayo de 18 años que milita en Nacional de su país. La incorporación de un mediocampista central y de un arquero también aparece entre las prioridades del Millonario para la próxima temporada.